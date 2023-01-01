. Тамара Глоба рассказала, кому повезет в январе
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Тамара Глоба рассказала, кому повезет в январе

Тамара Глоба рассказала, кому повезет в январе
Астролог Тамара Глоба поделилась предсказанием на январь 2023. Тамара Глоба в своем YouTube-канале поделилась свежим гороскопом на январь, назвав три знака зодиака, в чьей жизни начнется белая полоса. Дарами их щедро снабдит Водяной Кролик. Тельцы Проявят активность, которая им не свойственна. Рожденных под этим созвездием ждут великие дела. Они будут разрываться между новыми отношениями, поездками, знакомствами, интересными встречами и переговорами.  Денежный успех им принесут старые проекты. Вторая половина января - дополнительная прибыль будет приятно греть карманы.  Девы Еще одни везунчики января. Для них год Водяного Кролика стартует удачно. Девы могут рассчитывать на личный успех, популярность, внимание окружающих. Весь месяц рожденные под этим созвездием будут на подъеме.  В карьерном плане все стабильно, на работе признание, финансы пополняются свежими поступлениями. Козероги В январе люди этого созвездия будут стремиться держать все под контролем. Для них первый зимний месяц нового года станет отличным периодом для заработка. Траты и проблемы детей будут волновать всю первую декаду января. От крупных покупок в начале и середине месяца лучше отказаться. 
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

Последние новости

Пользователь Reddit наглядно показал возможность наблюдать историю по играм
Пользователь Reddit наглядно показал возможность наблюдать историю по
Тамара Глоба рассказала, кому повезет в январе
Тамара Глоба рассказала, кому повезет в январе
Ольгу Бузову до нитки хотел обобрать мужчина
Ольгу Бузову до нитки хотел обобрать мужчина
Как провести один из самых сильных новогодних ритуалов «Ключ удачи»
Как провести один из самых сильных новогодних ритуалов «Ключ удачи»
Умерла американская певица Анита Поинтер
Умерла американская певица Анита Поинтер
В США 19-летний юноша с мачете напал на полицейских
В США 19-летний юноша с мачете напал на полицейских
Скончался бывший Папа римский Бенедикт XVI
Скончался бывший Папа римский Бенедикт XVI
Ксения Собчак возмущена, что за ней следят
Ксения Собчак возмущена, что за ней следят
Xbox Game Pass январь 2023 года: какие игры добавляют, удаляют
Xbox Game Pass январь 2023 года: какие игры добавляют, удаляют
Гранат, рубин или изумруд: гороскоп камней раскроет ваш талисман
Гранат, рубин или изумруд: гороскоп камней раскроет ваш талисман
В России призвали продолжить «регуляторную гильотину»
В России призвали продолжить «регуляторную гильотину»
Минобороны России анонсировало серию военных учений в 2023 году
Минобороны России анонсировало серию военных учений в 2023 году

Топ на сегодня

Жена Сергея Жигунова попала в аварию накануне Нового года
Жена Сергея Жигунова попала в аварию накануне Нового года
Алексей Панин заявил, что в России хочет только зарабатывать деньги
Алексей Панин заявил, что в России хочет только зарабатывать деньги
Светлана Бондарчук похвасталась фигурой в бикини
Светлана Бондарчук похвасталась фигурой в бикини
В России возобновили программу льготного автокредитования
В России возобновили программу льготного автокредитования
Яна Рудковская в роскошном платье показала богатое убранство дома
Яна Рудковская в роскошном платье показала богатое убранство дома

Еще по теме

Тамара Глоба предсказала сильные изменения у дев
Прогноз Тамары Глоба на январь 2018 года для всех знаков Зодиака
Тамара Глоба предсказала, что будет в 2023 году
Прогноз Тамары Глоба на ноябрь 2017 года для всех знаков Зодиака