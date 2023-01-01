. Тамара Глоба рассказала, кому повезет в январе

Астролог Тамара Глоба поделилась предсказанием на январь 2023. Тамара Глоба в своем YouTube-канале поделилась свежим гороскопом на январь, назвав три знака зодиака, в чьей жизни начнется белая полоса. Дарами их щедро снабдит Водяной Кролик.Проявят активность, которая им не свойственна. Рожденных под этим созвездием ждут великие дела. Они будут разрываться между новыми отношениями, поездками, знакомствами, интересными встречами и переговорами. Денежный успех им принесут старые проекты. Вторая половина января - дополнительная прибыль будет приятно греть карманы.Еще одни везунчики января. Для них год Водяного Кролика стартует удачно. Девы могут рассчитывать на личный успех, популярность, внимание окружающих. Весь месяц рожденные под этим созвездием будут на подъеме. В карьерном плане все стабильно, на работе признание, финансы пополняются свежими поступлениями.В январе люди этого созвездия будут стремиться держать все под контролем. Для них первый зимний месяц нового года станет отличным периодом для заработка. Траты и проблемы детей будут волновать всю первую декаду января. От крупных покупок в начале и середине месяца лучше отказаться.