. Тюнинг автомобиля обойдется дороже

Перечень госпошлин, связанных с автомобилями и прочим колесным транспортом, с нового года будет расширен. Вводятся три новых платежа, еще один действующий двукратно увеличивается. Такой закон от 28.06.2022 N 208-ФЗ вступает в силу 1 января.

За выдачу свидетельства о соответствии ТС внесенным в его конструкцию изменениями с требованиями безопасности госпошлина возрастет с 800 рублей до полутора тысяч.

Тысячу рублей придется заплатить за разрешение изменить заводскую конструкцию, которое сейчас выдают бесплатно. Например, с разрешения ГИБДД можно устанавливать противотуманные фары, газобаллонное оборудование или нестандартные бамперы, то есть детали, которые не были предусмотрены производителем.

Закон также вводит пошлину за выдачу свидетельства о допуске транспорта к перевозке опасных грузов в размере 1,5 тысячи рублей. За продление документа нужно будет заплатить тысячу рублей.



