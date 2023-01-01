. Тюнинг автомобиля обойдется дороже
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Тюнинг автомобиля обойдется дороже

Тюнинг автомобиля обойдется дороже

Перечень госпошлин, связанных с автомобилями и прочим колесным транспортом, с нового года будет расширен. Вводятся три новых платежа, еще один действующий двукратно увеличивается. Такой закон от 28.06.2022 N 208-ФЗ вступает в силу 1 января.

За выдачу свидетельства о соответствии ТС внесенным в его конструкцию изменениями с требованиями безопасности госпошлина возрастет с 800 рублей до полутора тысяч.

Тысячу рублей придется заплатить за разрешение изменить заводскую конструкцию, которое сейчас выдают бесплатно. Например, с разрешения ГИБДД можно устанавливать противотуманные фары, газобаллонное оборудование или нестандартные бамперы, то есть детали, которые не были предусмотрены производителем.

Закон также вводит пошлину за выдачу свидетельства о допуске транспорта к перевозке опасных грузов в размере 1,5 тысячи рублей. За продление документа нужно будет заплатить тысячу рублей.


# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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