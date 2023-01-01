. Украинские войска обстреляли район крытого рынка и «Донбасс-Арены»
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Россия » Украинские войска обстреляли район крытого рынка и «Донбасс-Арены»

Украинские войска обстреляли район крытого рынка и «Донбасс-Арены»

Украинские войска обстреляли район крытого рынка и «Донбасс-Арены»Район «Донбасс-Арены» в центре Донецка попал под огонь украинских войск

Районы крытого рынка и стадиона «Донбасс-Арена» в центре Донецка попали под обстрел со стороны украинских войск, пишет ТАСС.

В администрации центрального Ворошиловского района Донецка уточнили, что в результате обстрела Вооруженных сил Украины (ВСУ) повреждены не менее пяти многоквартирных домов.

Кроме районов крытого рынка и стадиона, под украинский обстрел попали улица Артема, бульвар Пушкина, проспекты Ватутина и Гурова. В администрации добавили, что повреждены не менее пяти многоквартирных домов и несколько гражданских автомобилей.

Ранее более 15 человек получили ранения в результате обстрела Макеевки. Украинские военные обстреляли ракетами Донецк сразу после наступления Нового года, предупредили эксперты журналистов.

# Россия
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Украинские войска обстреляли район крытого рынка и «Донбасс-Арены»
Украинские войска обстреляли район крытого рынка и «Донбасс-Арены»
Президент Южной Кореи пообещал сосредоточить дипломатию на экономике и экспорте
Президент Южной Кореи пообещал сосредоточить дипломатию на экономике
Гороскоп на 2023 год от Анжелы Перл
Гороскоп на 2023 год от Анжелы Перл
Россиянам объяснили право на повышенную зарплату в январе
Россиянам объяснили право на повышенную зарплату в январе
Криштиану Роналду перешел в клуб "Аль-Насср" из Саудовской Аравии: подробности трансфера
Криштиану Роналду перешел в клуб "Аль-Насср" из Саудовской
Какие имена будут счастливыми для новорожденных девочек в 2023 году
Какие имена будут счастливыми для новорожденных девочек в 2023 году
В России возобновили программу льготного автокредитования
В России возобновили программу льготного автокредитования
Премьер Японии рассказал о исторической развилке для международного порядка
Премьер Японии рассказал о исторической развилке для международного
Заботы у Овнов, успех у Козерогов: женский гороскоп на неделю со 2 по 8 января 2023 года
Заботы у Овнов, успех у Козерогов: женский гороскоп на неделю со 2 по
Перечислены самые популярные сериалы для пиратского скачивания в интернете
Перечислены самые популярные сериалы для пиратского скачивания в
Финансовый гороскоп на неделю со 2 по 8 января 2023 года
Финансовый гороскоп на неделю со 2 по 8 января 2023 года
Автор Vampire Survivors прокомментировал популярность своей игры
Автор Vampire Survivors прокомментировал популярность своей игры

Топ на сегодня

Россиянам назвали способы разумно тратить деньги в праздники
Россиянам назвали способы разумно тратить деньги в праздники
Гитарист Queen Брайан Мэй получил рыцарский титул
Гитарист Queen Брайан Мэй получил рыцарский титул
В первые дни января температура в Иркутской области будет на 4-8 градусов ниже нормы
В первые дни января температура в Иркутской области будет на 4-8
Мужчина спрыгнул с парашютом с крыши 16-этажного дома в Иркутске
Мужчина спрыгнул с парашютом с крыши 16-этажного дома в Иркутске
Жена Сергея Жигунова попала в аварию накануне Нового года
Жена Сергея Жигунова попала в аварию накануне Нового года

Еще по теме

Более 14 домов повреждены в результате обстрела Куйбышевского района Донецка – уточненные данные
Петровский район Донецка утром попал под обстрел, есть повреждения
В Донбассе из-за ночного обстрела пострадали два мирных жителя
Пригород Донецка остался без электричества из-за обстрела ВСУ