Украинские войска обстреляли район крытого рынка и «Донбасс-Арены»
Районы крытого рынка и стадиона «Донбасс-Арена» в центре Донецка попали под обстрел со стороны украинских войск, пишет ТАСС.
В администрации центрального Ворошиловского района Донецка уточнили, что в результате обстрела Вооруженных сил Украины (ВСУ) повреждены не менее пяти многоквартирных домов.
Кроме районов крытого рынка и стадиона, под украинский обстрел попали улица Артема, бульвар Пушкина, проспекты Ватутина и Гурова. В администрации добавили, что повреждены не менее пяти многоквартирных домов и несколько гражданских автомобилей.
Ранее более 15 человек получили ранения в результате обстрела Макеевки. Украинские военные обстреляли ракетами Донецк сразу после наступления Нового года, предупредили эксперты журналистов.