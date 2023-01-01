. Умерла американская певица Анита Поинтер

Участница группы The Pointer Sisters Анита Поинтер скончалась в возрасте 74 лет

Американская певица Анита Поинтер, которая являлась одной из участниц группы The Pointer Sisters, скончалась в возрасте 74 лет после борьбы с раком. Об смерти артистки сообщает Hollywood Reporter со ссылкой на агента и семью певицы.

Известно, что в 2020 из жизни на 70-м году жизни ушла еще одна участница группы, Бонни Пойнтер. Уточнялось, что артистка скончалась в Лос-Анджелесе (штат Калифорния) из-за сердечного приступа.