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В 2023 году «Росатом» начнет рекультивацию очистных сооружений БЦБК и полигона «Бабхинский»

В 2023 году «Росатом» начнет рекультивацию очистных сооружений БЦБК и полигона «Бабхинский»

Проекты ликвидации накопленного вреда окружающей среде на территории бывших очистных сооружений Байкальского целлюлозно-бумажного комбината и полигона «Бабхинский» получили положительные заключения всех государственных экспертиз. Это позволит приступить к работам по рекультивации данных объектов в 2023 году, сообщает пресс-служба правительства региона. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев отметил, что Федеральный экологический оператор предприятие Госкорпорации «Росатом» – единственный из четырех подрядчиков, которому удалось предложить оптимальные технологии, пройти госэкспертизы и приступить к непосредственной реализации проекта.

На бывших очистных сооружениях проектом предусмотрено создание инфраструктуры для очистки щелокосодержащей жидкости и ее осадка, демонтаж сооружений и последующая рекультивация территории. На полигоне «Бабхинский» предполагается создание инфраструктуры для очистки и удаления надшламовых вод, изоляция карт полигона с устройством системы дегазации и ликвидация гидротехнических сооружений. Все демонтированные конструкции будут вывезены на специальный полигон за пределами Байкальской природоохранной территории.

В 2021 году на территории бывшего Байкальского целлюлозно-бумажного комбината ввели режим ЧС в связи с риском перелива надшламовых вод. Это могло привести к разрушению гидротехнических сооружений, попаданию значительных объемов шлам-лигнина на рельеф и загрязнению озера.

Параллельно по поручению Правительства Российской Федерации и в соответствии с принятыми решениями комиссии Иркутской области по чрезвычайным ситуациям в 2021 и 2022 годах были организованы работы по понижению уровня надшламовых вод на полигонах «Солзанский» и «Бабхинский». Федеральный экологический оператор подобрал технологию очистки надшламовых вод до установленных показателей, закупил и смонтировал необходимое оборудование. За два года очищено 110 тысяч кубометров надшламовых вод, что позволило понизить их уровень в среднем на 60 сантиметров. Эффективность процесса очистки подтверждена подведомственным учреждением Росприроднадзора России. Благодаря проведенным работам наиболее острая угроза для Байкала снята.

БЦБК с 1966 по 2013 год был градообразующим предприятием Байкальска. В накопителях комбината хранится порядка 6,5 миллиона тонн твердых и жидких отходов. Потенциально они угрожают озеру Байкал экологической катастрофой: в случае схода селя с горного хребта Хамар-Дабан их может смыть в озеро. Осенью 2020 года правительство России назначило ликвидатором отходов Федерального экологического оператора — структуру госкорпорации «Росатом». В январе 2022 года Росатом представил проект ликвидации отходов, однако весной его отправили на доработку. Это связано с необходимостью найти замену импортному оборудованию.

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По материалам: irk

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