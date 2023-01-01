. В Иркутске начал работать мобильный офис Сбербанка

В предновогодние дни Иркутске начал работать мобильный офис Сбербанка. Это полноценный банковский офис на базе транспортного средства, дополнительно оборудованный банкоматом. Специалист банка, сопровождающий работу офиса, выполняет широкий спектр нефинансовых услуг и все банковские операции, кроме обмена валюты. После праздников мобильный офис возобновит работу 12 января.

Мобильный офис курсирует по трем маршрутам: микрорайон Ново-Ленино (улица Баумана), поселок Маркова (Луговое и Березовый) и обслуживает клиентов с 09:00 до 19:00 часов, перерыв с 13:00 до 13:30. В офисе клиент может открыть вклад, оформить кредит, снять деньги в банкомате, подключить сервис телемедицины СберЗдоровье (18+), стать абонентом оператора сотовой связи СберМобайл (6+), оформить полис ОСАГО, купить страховку «Защита от клеща» или подключиться к онлайн-кинотеатру Okko (18+).

Режим работы мобильного офиса:

Четверг по адресу: Иркутск, улица Баумана, 233А;

Пятница по адресу: Маркова, поселок Луговое, улица Дивная, 2;

Суббота по адресу: Маркова, микрорайон Березовый, 107а.

ПАО Сбербанк