. В Иркутске в новогоднюю ночь из горящего дома эвакуировались 130 человек

1 января в 00:20 на телефон 101 поступило сообщение о пожаре в многоквартирном доме в Иркутске на улице Байкальской. По указанному адресу направлены семь пожарных расчётов со специальной техникой для спасения людей с верхних этажей, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.

Пожар произошёл в пятиэтажном кирпичном доме коридорного типа. До прибытия пожарных подразделений из дома самостоятельно эвакуировались 130 человек, в том числе 20 детей.

На момент прибытия первого подразделения шёл дым из подсобного помещения на первом этаже, из-за этого наблюдалось сильное задымление на верхних этажах. Оставшиеся жильцы не смогли эвакуироваться. Звеном газодымозащитной службы спасены 20 человек, в том числе восемь детей.

В течение семи минут открытое горение ликвидировали. В результате пожара повреждены домашние вещи в подсобном помещении на первом этаже на площади 10 квадратных метров. Причиной пожара стало короткое замыкание.

Всего в новогоднюю ночь в Иркутской области произошло семь пожаров, три из них — в многоквартирных домах, по одному — в садовом доме, в хозяйственных постройках, в административном здании. Во время пожара в строительном вагончике в Братске погиб человек. Сообщение о том, что на улице 50 лет Октября в микрорайоне Порожский горит строительный вагончик, поступило в пожарно-спасательную службу в 04:40. На момент прибытия первого подразделения из металлического вагончика шёл дым. Пожарные вскрыли дверь и потушили огонь. При тушении внутри обнаружили погибшего мужчину 1996 года рождения. ПРедварительная причина пожара — короткое замыкание.