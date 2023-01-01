. В Иркутской области в новогоднюю ночь родились шесть мальчиков и четыре девочки

В Иркутской области в новогоднюю ночь появилось на свет десять новорожденных. Это шесть мальчиков и четыре девочки. В Иркутске родилось семь малышей, по одному — в Братске, Ангарске и поселке Чунский, сообщает пресс-служба правительства региона.

В новогоднюю ночь роды принимали в шести медицинских учреждениях. Самое большое количество — четыре — в городском перинатальном центре. Двое — в областном перинатальном центре Иркутска, остальные — в медсанчасти ИАПО, Братском перинатальном центре, Ангарской городской больнице и Чунской районной больнице. Родившие женщины и младенцы чувствуют себя хорошо.

В Иркутской области действует 36 специализированных учреждений и родильных отделений. Все они работают в штатном режиме.