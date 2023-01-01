. В Иркутской области в новогоднюю ночь родились шесть мальчиков и четыре девочки
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

В Иркутской области в новогоднюю ночь родились шесть мальчиков и четыре девочки

В Иркутской области в новогоднюю ночь родились шесть мальчиков и четыре девочки

В Иркутской области в новогоднюю ночь появилось на свет десять новорожденных. Это шесть мальчиков и четыре девочки. В Иркутске родилось семь малышей, по одному — в Братске, Ангарске и поселке Чунский, сообщает пресс-служба правительства региона.

В новогоднюю ночь роды принимали в шести медицинских учреждениях. Самое большое количество — четыре — в городском перинатальном центре. Двое — в областном перинатальном центре Иркутска, остальные — в медсанчасти ИАПО, Братском перинатальном центре, Ангарской городской больнице и Чунской районной больнице. Родившие женщины и младенцы чувствуют себя хорошо.

В Иркутской области действует 36 специализированных учреждений и родильных отделений. Все они работают в штатном режиме.

# Главные новости
По материалам: irk

Последние новости

В Тальцах воссоздали здание волостной управы, где отбывал ссылку Сталин
В Тальцах воссоздали здание волостной управы, где отбывал ссылку
В Иркутской области в новогоднюю ночь родились шесть мальчиков и четыре девочки
В Иркутской области в новогоднюю ночь родились шесть мальчиков и
В России вступил в силу закон о сокращении процедуры оглашения судебного приговора
В России вступил в силу закон о сокращении процедуры оглашения
Европе предсказали еще более суровую зиму без российского топлива
Европе предсказали еще более суровую зиму без российского топлива
Сын Александра Маршала рассказал о работе с отцом
Сын Александра Маршала рассказал о работе с отцом
Филипп Киркоров считает себя одной из самых преданных звезд
Филипп Киркоров считает себя одной из самых преданных звезд
Наталья Рудова похвасталась грудью в бикини
Наталья Рудова похвасталась грудью в бикини
Лена Катина похвасталась округлившимся животом в новогоднюю ночь
Лена Катина похвасталась округлившимся животом в новогоднюю ночь
Что изменится для россиян с 1 января 2023 года: новые законы, налоги и пособия
Что изменится для россиян с 1 января 2023 года: новые законы, налоги
Продажи OMORI превысили 1 миллион копий, игра доступна в Game Pass
Продажи OMORI превысили 1 миллион копий, игра доступна в Game Pass
Во Франции прошли массовые задержания в новогоднюю ночь
Во Франции прошли массовые задержания в новогоднюю ночь
Ветеран разведки объяснил отсутствие российских диверсантов на Украине
Ветеран разведки объяснил отсутствие российских диверсантов на Украине

Топ на сегодня

В России возобновили программу льготного автокредитования
В России возобновили программу льготного автокредитования
В России изменили формат трудовых книжек
В России изменили формат трудовых книжек
Финансовый гороскоп на неделю со 2 по 8 января 2023 года
Финансовый гороскоп на неделю со 2 по 8 января 2023 года
Премьер Японии рассказал о исторической развилке для международного порядка
Премьер Японии рассказал о исторической развилке для международного
Гороскоп на 2023 год от Анжелы Перл
Гороскоп на 2023 год от Анжелы Перл

Еще по теме

В новогоднюю ночь в Туле родилось шесть детей
В Новом году в Башкирии родилось 17 детей
В Кузбассе 1 января родились 56 детей
В Красноярске за первые сутки нового года родились 37 детей