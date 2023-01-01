. В России призвали продолжить «регуляторную гильотину»

Глава «Мираторга» Линник заявил о необходимости продолжить «регуляторную гильотину»

Президент одного из крупнейших в России производителей мяса «Мираторг» Виктор Линник призвал власти продолжить «регуляторную гильотину», поскольку она показала свою эффективность. Об этом сообщает РБК.

Как заявил Линник, правовое регулирование в России часто ориентируется на западные модели и при этом не учитывает, в каком состоянии находятся отрасли. По словам главы «Мираторга», многие инициативы настораживают бизнес. В качестве примера он привел «настойчивое распространение маркировки "Честный знак"».

Ранее стало известно, что Роспотребнадзор в рамках «регуляторной гильотины» разработал новые необходимые правила для заведений общепита. Так, согласно изменениям, кафе и рестораны не смогут включать в счет расходы, не связанные со стоимостью товара, — чаевые, комиссии и другие. Потребитель имеет право на возврат потраченных денег в случае нарушения.