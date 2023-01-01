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В России возобновили программу льготного автокредитования

В России возобновили программу льготного автокредитованияВ России возобновили программу льготного автокредитования со скидкой до 35 процентов

Российские банки с 1 января возобновили программу льготного автокредитования, средства на ее реализацию выделяются из государственного бюджета, пишет «Прайм».

В программе участвуют машины российского производства. Речь идет о моделях УАЗ, LADA, ГАЗ стоимостью до двух миллионов рублей. Помимо этого, льготное предложение действует на приобретение электромобилей липецкой марки Evolute.

Согласно правилам, которые действуют с июля 2022 года, скидка на автомобиль составляет до 20 процентов ее стоимости. Для жителей Дальнего Востока она может достигать 25 процентов. Таким образом государство компенсирует потребителям стоимость доставки транспортного средства. Стоимость электромобилей благодаря программе может составлять минус 35 процентов, но сумма скидки ограничена 925 тысячами рублей.

В июле в России возобновились программы льготного автокредитования и лизинга с общим бюджетом 20,7 миллиарда рублей.

# Экономика
По материалам: lenta.ru

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