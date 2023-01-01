. В России вступил в силу закон о сокращении процедуры оглашения судебного приговора
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В России вступил в силу закон о сокращении процедуры оглашения судебного приговора

В России вступил в силу закон о сокращении процедуры оглашения судебного приговора

В России вступил в силу закон о сокращении процедуры оглашения судебного приговора: теперь зачитывать будут только его вводную и резолютивную части. Закон подписал президент России Владимир Путин, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Принятый закон вносит изменения в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации. Он также увеличивает срок подачи апелляционной жалобы с 10-ти суток со дня постановления приговора до 15-ти. За последние два дня президент России подписал 92 закона.

В конце ноября в кремле с участием президента России Владимира Путина прошел десятый Всероссийский съезд судей. На нем обсудили совершенствование системы законодательства, регулирующего работу судей, и оптимизацию работы судебных органов. Председатель квалификационной коллегии судей Иркутской области, судья Иркутского областного суда Татьяна Алёхина рассказала об инициативе о сокращении судебных процедур.

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По материалам: irk

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