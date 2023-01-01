. В Санкт-Петербурге от фейерверков пострадали 8 человек
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В Санкт-Петербурге от фейерверков пострадали 8 человек

В Санкт-Петербурге от фейерверков пострадали 8 человек

В новогоднюю ночь в Санкт-Петербурге восемь человек пострадали от фейерверков. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на городской ГУ МЧС.

Помимо этого, зафиксированы возгорания из-за попадания пиротехнических изделий. В частности, в доме на проспекте Кузнецова обгорел балкон одной из квартир обгорел балкон, на кровле дома по лице Архитектора Данини в Пушкинском районе загорелись строительные материалы. Еще одна петарда упала на балкон одной из квартир дома на Понтонной улице, обошлось без возгорания.


По данным ведомства, в целом новогодняя ночь в городе прошла спокойно. За прошедшие сутки спасатели города совершили 228 выездов. Всего в Петербурге произошло 38 пожаров, при этом погиб один человек.

Как сообщала «Парламентская газета», в центре Москвы 1 января произошел пожар в ресторане. В результате происшествия никто не пострадал.

# Происшествия / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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