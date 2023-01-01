. В «Спортмастере» подтвердили утечку данных клиентов
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

В «Спортмастере» подтвердили утечку данных клиентов

В «Спортмастере» подтвердили утечку данных клиентовПредставитель «Спортмастера» подтвердил утечку данных клиентов компании

Представитель ретейлера «Спортмастер» в беседе с ТАСС подтвердил сообщения о массовой утечке данных клиентов. По его словам, руководство компании проводит проверку и уже уведомило об инциденте Роскомнадзор (РКН).

Собеседник агентства заверил, что злоумышленникам не удалось завладеть платежной информацией. Он уточнил, что неизвестные разместили в сети архив с данными клиентов компании 31 декабря. По его словам, в свободном доступе оказались имена, даты рождения, номера телефонов и адреса электронных почт.

«По результатам изучения архива подтверждено, что инцидент не затрагивает логины и пароли пользователей, платежную информацию, а также учетные данные сотрудников», — подчеркнул он.

О появлении сообщений об утечке данных сотен тысяч клиентов ранее сообщил Telegram-канал Data1eak. На информацию канала отреагировали в Роскомнадзоре: представители ведомства пообещали провести проверку.

# Главные новости
По материалам: lenta.ru

Последние новости

В «Спортмастере» подтвердили утечку данных клиентов
В «Спортмастере» подтвердили утечку данных клиентов
Al-Watan: Эрдоган согласен вывести свои войска из Сирии после разговора с Москвой
Al-Watan: Эрдоган согласен вывести свои войска из Сирии после
Сбербанк рассказал о режиме работы в праздничные дни
Сбербанк рассказал о режиме работы в праздничные дни
Полянский порассуждал о психике постпреда Украины в ООН
Полянский порассуждал о психике постпреда Украины в ООН
Ни весточки, ни звонка: как по закону можно похоронить без вести пропавшего человека
Ни весточки, ни звонка: как по закону можно похоронить без вести
Grounded и High on Life из Game Pass попали в ТОП-10 Steam на «новогодней неделе»
Grounded и High on Life из Game Pass попали в ТОП-10 Steam на
В Тальцах воссоздали здание волостной управы, где отбывал ссылку Сталин
В Тальцах воссоздали здание волостной управы, где отбывал ссылку
В Иркутской области в новогоднюю ночь родились шесть мальчиков и четыре девочки
В Иркутской области в новогоднюю ночь родились шесть мальчиков и
В России вступил в силу закон о сокращении процедуры оглашения судебного приговора
В России вступил в силу закон о сокращении процедуры оглашения
Европе предсказали еще более суровую зиму без российского топлива
Европе предсказали еще более суровую зиму без российского топлива
Сын Александра Маршала рассказал о работе с отцом
Сын Александра Маршала рассказал о работе с отцом
Филипп Киркоров считает себя одной из самых преданных звезд
Филипп Киркоров считает себя одной из самых преданных звезд

Топ на сегодня

В России возобновили программу льготного автокредитования
В России возобновили программу льготного автокредитования
В России изменили формат трудовых книжек
В России изменили формат трудовых книжек
Финансовый гороскоп на неделю со 2 по 8 января 2023 года
Финансовый гороскоп на неделю со 2 по 8 января 2023 года
Премьер Японии рассказал о исторической развилке для международного порядка
Премьер Японии рассказал о исторической развилке для международного
Гороскоп на 2023 год от Анжелы Перл
Гороскоп на 2023 год от Анжелы Перл

Еще по теме

Роскомнадзор проверит сообщения об утечке данных клиентов «Спортмастера»
В СДЭК прокомментировали сообщения об утечке данных клиентов
Отели Marriott сообщили об утечке данных 500 млн клиентов
Сбербанк опроверг утечку данных клиентов