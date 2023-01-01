. В США 19-летний юноша с мачете напал на полицейских
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В США 19-летний юноша с мачете напал на полицейских

В США 19-летний юноша с мачете напал на полицейскихВ Нью-Йорке 19-летний юноша напал на полицейских с мачете

В США 19-летний юноша атаковал полицейских, держа в руках мачете. Об инциденте сообщается в Twitter-аккаунте полиции Нью-Йорка.

Как уточнили правоохранители, нападение произошло недалеко от площади Таймс-сквер. Утверждается, что неизвестный без причины подошел к одному из полицейских и попытался нанести ему удар мачете по голове. «Затем мужчина ударил еще двух полицейских мачете по голове», — сообщила в ходе брифинга комиссар полиции Кичант Сьюэлл.

Представитель полиции указала, что один из полицейских выстрелил и ранил нападавшего в плечо, злоумышленника задержали. Пострадавших при нападении полицейских доставили в больницу.

Ранее сообщалось, что в Сербии во время празднования Нового года затонул клуб на воде. Произошедший в Белграде инцидент попал на видео.

# В мире
По материалам: lenta.ru

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