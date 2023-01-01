. В Тайшете 35-летний пассажир BMW погиб в аварии по вине пьяного водителя

Утром 1 января в Тайшете на улице Кирова произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля BMW. 34-летний водитель в состоянии алкогольного опьянения врезался в остановку общественного транспорта и забор частного дома, сообщает Госавтоинспекция Иркутской области.

От полученных в результате аварии травм 35-летний пассажир скончался на месте, второй 27-летний пассажир госпитализирован. Установлено, что нарушитель не имел права управления транспортом и ранее уже привлекался к административной ответственности за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Сотрудники полиции проводят проверку, по результатам которой будет дана правовая оценка действиям водителя, допустившего гибель и причинение телесных повреждений пассажирам.



