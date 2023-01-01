. В Тальцах воссоздали здание волостной управы, где отбывал ссылку Сталин
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

В Тальцах воссоздали здание волостной управы, где отбывал ссылку Сталин

В Тальцах воссоздали здание волостной управы, где отбывал ссылку Сталин

Здание волостной управы, где отбывал ссылку Иосиф Сталин, воссоздали в архитектурно-историческом музее «Тальцы». В здании разместят четыре экспозиции. Они представят историю деятельности органов внутренних дел, судебного делопроизводства и финансовых учреждений Иркутской губернии, сообщает пресс-служба правительства региона.

Здание расположено в экспозиционной зоне «Московский тракт». Это целая улица в Тальцах, куда из сёл перевозят и реставрируют дома русского населения Предбайкалья второй половины девятнадцатого – начала двадцатого веков. Каждая экспозиция представляет собой комплекс жилых и хозяйственных построек. В этом году на воссоздание «Московского тракта» направили 100 миллионов рублей из областного бюджета.

Сейчас готовы 11 экспозиций из 13. В 2022 году завершили благоустройство территории возле Троицкой церкви. Территорию, где она установлена вместе с причтовым домом и богадельней, обнесли забором и поставили ворота. Церковь перевезли в Тальцы из Жигаловского района в 1991 году для съёмок советско-японского фильма «Сны о России».

Полностью построены усадьба купца Воинова, постоялый двор (усадьба Усова), крестьянская усадьба Горелова, кабак (усадьба из села Тулюшка), почтовая станция, крестьянская усадьба Шукловой, трактир. В январе 2023 года введут в эксплуатацию пожарную каланчу и базарную площадь, усадьбу конезаводчика и синагогу.

# Главные новости
По материалам: irk

Последние новости

В Тальцах воссоздали здание волостной управы, где отбывал ссылку Сталин
В Тальцах воссоздали здание волостной управы, где отбывал ссылку
В Иркутской области в новогоднюю ночь родились шесть мальчиков и четыре девочки
В Иркутской области в новогоднюю ночь родились шесть мальчиков и
В России вступил в силу закон о сокращении процедуры оглашения судебного приговора
В России вступил в силу закон о сокращении процедуры оглашения
Европе предсказали еще более суровую зиму без российского топлива
Европе предсказали еще более суровую зиму без российского топлива
Сын Александра Маршала рассказал о работе с отцом
Сын Александра Маршала рассказал о работе с отцом
Филипп Киркоров считает себя одной из самых преданных звезд
Филипп Киркоров считает себя одной из самых преданных звезд
Наталья Рудова похвасталась грудью в бикини
Наталья Рудова похвасталась грудью в бикини
Лена Катина похвасталась округлившимся животом в новогоднюю ночь
Лена Катина похвасталась округлившимся животом в новогоднюю ночь
Что изменится для россиян с 1 января 2023 года: новые законы, налоги и пособия
Что изменится для россиян с 1 января 2023 года: новые законы, налоги
Продажи OMORI превысили 1 миллион копий, игра доступна в Game Pass
Продажи OMORI превысили 1 миллион копий, игра доступна в Game Pass
Во Франции прошли массовые задержания в новогоднюю ночь
Во Франции прошли массовые задержания в новогоднюю ночь
Ветеран разведки объяснил отсутствие российских диверсантов на Украине
Ветеран разведки объяснил отсутствие российских диверсантов на Украине

Топ на сегодня

В России возобновили программу льготного автокредитования
В России возобновили программу льготного автокредитования
В России изменили формат трудовых книжек
В России изменили формат трудовых книжек
Финансовый гороскоп на неделю со 2 по 8 января 2023 года
Финансовый гороскоп на неделю со 2 по 8 января 2023 года
Премьер Японии рассказал о исторической развилке для международного порядка
Премьер Японии рассказал о исторической развилке для международного
Гороскоп на 2023 год от Анжелы Перл
Гороскоп на 2023 год от Анжелы Перл

Еще по теме

В музее «Тальцы» воссоздадут здание, где во время ссылки бывал Иосиф Сталин
В Иркуткой области создадут туристско-рекреационный кластер «Тальцы»
Фестиваль русской оперы пройдёт в Иркутской области с 3 по 17 июля
В июле в Тальцах состоится спектакль «Царская невеста» в новом прочтении