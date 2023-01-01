. В Тальцах воссоздали здание волостной управы, где отбывал ссылку Сталин

Здание волостной управы, где отбывал ссылку Иосиф Сталин, воссоздали в архитектурно-историческом музее «Тальцы». В здании разместят четыре экспозиции. Они представят историю деятельности органов внутренних дел, судебного делопроизводства и финансовых учреждений Иркутской губернии, сообщает пресс-служба правительства региона.

Здание расположено в экспозиционной зоне «Московский тракт». Это целая улица в Тальцах, куда из сёл перевозят и реставрируют дома русского населения Предбайкалья второй половины девятнадцатого – начала двадцатого веков. Каждая экспозиция представляет собой комплекс жилых и хозяйственных построек. В этом году на воссоздание «Московского тракта» направили 100 миллионов рублей из областного бюджета.

Сейчас готовы 11 экспозиций из 13. В 2022 году завершили благоустройство территории возле Троицкой церкви. Территорию, где она установлена вместе с причтовым домом и богадельней, обнесли забором и поставили ворота. Церковь перевезли в Тальцы из Жигаловского района в 1991 году для съёмок советско-японского фильма «Сны о России».

Полностью построены усадьба купца Воинова, постоялый двор (усадьба Усова), крестьянская усадьба Горелова, кабак (усадьба из села Тулюшка), почтовая станция, крестьянская усадьба Шукловой, трактир. В январе 2023 года введут в эксплуатацию пожарную каланчу и базарную площадь, усадьбу конезаводчика и синагогу.