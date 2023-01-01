. В театрах Иркутска в новогодние каникулы пройдут 300 показов спектаклей и концертных программ

В новогодние каникулы в Иркутских областных театрах пройдут около 300 показов спектаклей и концертных программ. Мероприятия будут идти каждый день, сообщает пресс-служба правительства региона.

В Иркутском академическом драматическом театре им Н.П. Охлопкова новогодние мероприятия будут идти до 15 января. На основной сцене покажут музыкальный спектакль «Волшебник изумрудного города» по мотивам сказки Александра Волкова. Режиссёр спектакля – Артём Яцухно. Для постановки созданы 3D-проекции волшебной страны на основе рисунков театральных художников. По вечерам зрителей приглашают на музыкальный спектакль «Новый год у Ивана Васильевича», который посвящён советскому кинорежиссёру Леониду Гайдаю. Режиссёр спектакля – заслуженный артист России Яков Воронов. Артисты сыграют персонажей популярных фильмов и исполнят попурри любимых песен.

В Иркутском областном музыкальном театре им. Н.М. Загурского праздничная программа будет идти до 8 января. Зрителям представят сказку-мюзикл для семейного просмотра «Госпожа Метелица» по мотивам произведения братьев Гримм, и балет «Щелкунчик», который поставили в соавторстве с театром «Русский балет» и его художественным руководителем, народным артистом СССР Вячеславом Гордеевым. Также в афише – «Большой новогодний концерт», во время которого артисты исполнят новогодние хиты, песни из кинофильмов, композиции отечественной и зарубежной эстрады.

Иркутский областной театр юного зрителя им. А. Вампилова в новогодние дни представит премьеру сказки «Щелкунчик» в постановке петербургского режиссёра Александра Шарапко. Показы состоятся 4-5 января. До 15 января в театре будут идти постановки по произведениям Евгения Шварца «Ледяное сердце» и «Снежная королева», Самуила Маршака «Двенадцать месяцев», Ирины Токмаковой «Заветный свиток для Морозко». Традиционно в дни новогодних праздников в ТЮЗе проходит выставка детских поделок. Для зрителей будет работать фотозона с Дедом Морозом и Снегурочкой.

На сцене театра кукол «Аистенок» до 8 января будут показывать спектакль «По щучьему велению». Праздничная постановка народной сказки с ряжеными, песнями-колядками и традиционной тростевой куклой воспевает красоту русской культуры. Спектакль проходит в сопровождении интермедии «Алиса и новогодние чудеса», где зрителей ждёт встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой.

Театр-студия «Театр Пилигримов» покажет сказку «Золотая рыбка». В канун Рождества, 6 января, театр представит маленькую драму «Девочка». Это рождественская история, которая заставляет задуматься о тяжелой участи нуждающихся и оказании им посильной помощи. Спектакль идет в живом исполнении, в сопровождении камерного музыкального ансамбля. 7 января театр приглашает зрителей на драйв-мюзикл «Родион», по мотивам великого романа Фёдора Достоевского «Преступление и наказание». Это музыкальный спектакль, он идет в живом сопровождении рок-группы театра.

В Иркутской областной филармонии новогодние мероприятия продлятся до 15 января. В афише – детский концерт «Мульти-пульти – Новый год». Во время него прозвучат песни из мультфильмов «Маша и Медведь», «Фиксики», «Холодное сердце», «Снежная королева», «Каникулы в Простоквашино», «Дед Мороз и лето», «Умка» и «Ну, погоди».