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Валерия поделилась фото с двухлетия внучки

Валерия поделилась фото с двухлетия внучки
Певица Валерия устроила фотоссесию с внучкой Селин. Сегодня двойной праздник в семье певицы Валерии. Ее единственная внучка Селин отмечает день рождения, девочке исполнилось два года. Модель Лиана Шульгина опубликовала нежные снимки с дочерью и мужем Арсением. «С Днем рождения тебя, мое вдохновение, моя любовь, моя душа! – написала в соцсети Лиана. — Столько счастья ты приносишь мне каждый день. У тебя впереди долгая счастливая жизнь, полная прекрасных событий. Пусть у тебя всё в ней получается, а я всегда буду рядом. Всегда буду поддерживать тебя. Всегда буду оберегать тебя. Я очень-очень тебя люблю всем сердцем и душой! Моя Селин». Исполнительница хита «Часики» также поздравила девочку. Валерия выложила кадр с внучкой.
«Моя любовь, радость, мое бесконечное счастье, моя душа, — заверила народная артистка России. — Нашей Селинке исполняется два годика. Теперь свою жизнь без нее даже представить не могу. Спасибо моим любимым Арсению и Лиане за такой бесценный подарок!». Иосиф Пригожин также поделился волнующими ощущениями. Продюсер обнародовал фото с женой и внучкой. Они сидели у большой ёлки. «Сегодня у нашего ангелочка День рождения, ей исполняется два года, — сообщил партнер Леры Кудрявцевой по ток-шоу «Звезды сошлись». — Начинать с Селин Новый год намного приятнее и добавляет особые ощущения». На пост продюсера откликнулась сестра Игоря Крутого. «С днем рождения маленькую девочку, которая так сладко говорит: «Мама дорогая!»» — написала Алла в комментарии.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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