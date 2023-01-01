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Ветеран разведки объяснил отсутствие российских диверсантов на Украине

Ветеран разведки объяснил отсутствие российских диверсантов на УкраинеРазведчик Клупов объяснил отсутствие российских диверсантов на Украине риском их потериСюжетМобилизация в России: все, что нужно знать

Россия не использует диверсантов на Украине из-за высокого риска их потери. Их отсутствие объяснил ветеран военной разведки Рустам Клупов в интервью MK.ru.

«Киев действует с помощью диверсионных групп, так как у него нет других способов дотянуться до ряда объектов на нашей территории», — отмечает эксперт.

По его словам, действие диверсионных групп требует очень серьезного организационного процесса, основанного на целом ряде принципов, один из которых — хорошая конспирация.

Как отмечает Клупов, сейчас на Украине проходит мобилизация, в связи с чем не исключено, что диверсантов, работающих на Россию, призовут в армию. Кроме того, украинские власти объявили более жесткий режим поиска диверсантов, чем Россия. «Они, занимаясь такими поисками, уже половину своего населения пересажали и перестреляли», — добавил собеседник MK.RU.

Клупов добавил, что сейчас на территории Украины работают группы, которые передают России разведывательную информацию, при этом он отметил, что давать им в руки взрывчатку для диверсионной деятельности нет смысла.

«Нам эти люди ценны в большей степени, как надежные источники информации, так как у нас есть огневые средства, чтобы наносить удары издалека. Причем с такой же точностью, как это могла бы сделать диверсионная группа», — заключил он.

31 декабря сообщалось, что российские спецслужбы обнаружили оружие и 100 тысяч патронов в схроне диверсантов в ЛНР. По словам собеседника агентства, в тайнике среди прочего были найдены противотанковая управляемая ракета, крупнокалиберный станковый пулемет, гранатометы, противопехотные мины, различные гранаты и более 100 тысяч патронов разного калибра.

# Россия
По материалам: lenta.ru

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