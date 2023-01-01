. Виртуальный концертный зал в Нижнеудинске признан одним из лучших в России

Одним из лучших в России признан виртуальный концертный зал Нижнеудинской районной детской школы искусств. Учреждение приняло участие во всероссийском конкурсе лучших практик виртуальных концертных залов. Он проводился впервые в рамках федерального проекта «Цифровая культура» национального проекта «Культура». Учредитель конкурса – Министерство культуры Российской Федерации, оператор конкурса – Московская государственная академическая филармония, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

Конкурс проводили по трём номинациям. Участники со всей России прошли несколько заочных этапов по итогам которых, в финал вышли представители 18 городов России. Жюри оценивало такие показатели как творческая составляющая деятельности зала, преобладание концертов академической музыки, репертуарную политику, долю онлайн-концертов, количество концертов, показанных в сезон, заполняемость зала, состояние материально-технической базы, интернет-связи и другие.

Виртуальный концертный зал Нижнеудинской районной детской школы искусств стал победителем в номинации «Лучшая практика самостоятельного виртуального концертного зала». Учреждение получило 375 тысяч рублей. Деньги направят на дополнительное оборудование для виртуального зала. Победителями конкурса стали еще шесть учреждений культуры России.

В Иркутской области действует 16 виртуальных концертных залов, оборудованных современной техникой, позволяющей в высоком качестве транслировать концерты классической музыки. В этом году открылись пять из них, в 2023 начнут работать еще два.