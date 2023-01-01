. Во Франции прошли массовые задержания в новогоднюю ночь
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Во Франции прошли массовые задержания в новогоднюю ночь

Во Франции прошли массовые задержания в новогоднюю ночьГлава МВД Франции Дарманен сообщил о задержании около 500 человек в новогоднюю ночь

Во Франции прошли массовые задержания в новогоднюю ночь. Об этом сообщил в Twitter министр внутренних дел страны Жеральд Дарманен.

Задержаны 500 человек, уточнил министр. По его словам, в стране в новогоднюю ночь было сожжено 690 автомобилей. Сообщается, что пострадали полицейские.

В России же новогодняя ночь обошлась без происшествий, сообщала представитель МВД Ирина Волк.

# В мире
По материалам: lenta.ru

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