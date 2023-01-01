. Волонтерам компенсируют затраты на мобильную связь
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Волонтерам компенсируют затраты на мобильную связь

Волонтерам компенсируют затраты на мобильную связь

Волонтеры смогут получать поддержку в форме оплаты услуг связи. При этом получаемые компенсации не будут облагаться налогом на доходы физических лиц. Соответствующие законы вступили в силу 1 января 2023 года.

Согласно изменениям в закон о добровольчестве волонтеры смогут получить компенсацию расходов на услуги связи. Таким образом, расширяется действовавший ранее перечень мер поддержки добровольцев и волонтеров. Сейчас они имеют право на предоставление питания, формы и спецодежды, оборудования, средств индивидуальной защиты, помещения во временное пользование, оплаты проезда до места назначения и обратно.

Второй закон внес изменения в Налоговый кодекс. Они предполагают, что доходы, полученные добровольцами и волонтерами в виде выплат на возмещение расходов на оплату телефонных разговоров и интернета, освобождаются от обложения налогом на доходы физических лиц.


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По материалам: pnp.ru

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