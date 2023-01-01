. Xbox Game Pass январь 2023 года: какие игры добавляют, удаляют





В 2022 году в подписку Game Pass на Xbox и PC суммарно добавили 220 новых игр. Стартует 2023 год, и уже в январе игроков ждет немало интересного. В этом материале будет обновляемая информация по играм для Game Pass за январь 2023 года. Какие игры добавят в подписку, какие удалят — на данный момент известно только о части проектов.

Напомним, что декабрь 2022 года стал весьма «бедным» месяцем для Game Pass — игроки получили всего 12 проектов, среди которых часть вышла только на дополнительных платформах. Первый месяц 2023 года уже выглядит намного лучше.

Новые игры в Game Pass в январе 2023 года

Какие игры удаляют из Game Pass в январе 2023 года

Xbox Game Pass декабрь 2022 года: что нового добавляют, удаляют19 января 2023 г.Persona 3 PortableXbox, PC19 января 2023 г.Persona 4 GoldenXbox, PC20 января 2023 г.Monster Hunter RiseXbox, PC31 января 2023 г.Age Of Empires 2: Definitive EditionXbox31 января 2023 г.InkulinatiXbox, PCянварь 2023 г.RoboquestXboxНа данный момент нет информации об играх, которые удалят из Game Pass в январе. Как только список игр появится — он будет здесь опубликован.