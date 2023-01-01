Xbox Game Pass январь 2023 года: какие игры добавляют, удаляют
Сегодня, 13:28
В 2022 году в подписку Game Pass на Xbox и PC суммарно добавили 220 новых игр. Стартует 2023 год, и уже в январе игроков ждет немало интересного. В этом материале будет обновляемая информация по играм для Game Pass за январь 2023 года. Какие игры добавят в подписку, какие удалят — на данный момент известно только о части проектов.
Напомним, что декабрь 2022 года стал весьма «бедным» месяцем для Game Pass — игроки получили всего 12 проектов, среди которых часть вышла только на дополнительных платформах. Первый месяц 2023 года уже выглядит намного лучше.Xbox Game Pass декабрь 2022 года: что нового добавляют, удаляют
Новые игры в Game Pass в январе 2023 года
Дата
Игра
Платформа
19 января 2023 г.
Persona 3 Portable
Xbox, PC
19 января 2023 г.
Persona 4 Golden
Xbox, PC
20 января 2023 г.
Monster Hunter Rise
Xbox, PC
31 января 2023 г.
Age Of Empires 2: Definitive Edition
Xbox
31 января 2023 г.
Inkulinati
Xbox, PC
январь 2023 г.
Roboquest
Xbox
Какие игры удаляют из Game Pass в январе 2023 годаНа данный момент нет информации об играх, которые удалят из Game Pass в январе. Как только список игр появится — он будет здесь опубликован.
По материалам: newxboxone