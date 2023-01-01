. Xbox Game Pass январь 2023 года: какие игры добавляют, удаляют
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Xbox Game Pass январь 2023 года: какие игры добавляют, удаляют

Xbox Game Pass январь 2023 года: какие игры добавляют, удаляют


В 2022 году в подписку Game Pass на Xbox и PC суммарно добавили 220 новых игр. Стартует 2023 год, и уже в январе игроков ждет немало интересного. В этом материале будет обновляемая информация по играм для Game Pass за январь 2023 года. Какие игры добавят в подписку, какие удалят — на данный момент известно только о части проектов.

Напомним, что декабрь 2022 года стал весьма «бедным» месяцем для Game Pass — игроки получили всего 12 проектов, среди которых часть вышла только на дополнительных платформах. Первый месяц 2023 года уже выглядит намного лучше.

Xbox Game Pass декабрь 2022 года: что нового добавляют, удаляют

Новые игры в Game Pass в январе 2023 года



Дата



Игра



Платформа



19 января 2023 г.



Persona 3 Portable



Xbox, PC



19 января 2023 г.



Persona 4 Golden



Xbox, PC



20 января 2023 г.



Monster Hunter Rise



Xbox, PC



31 января 2023 г.



Age Of Empires 2: Definitive Edition



Xbox



31 января 2023 г.



Inkulinati



Xbox, PC



январь 2023 г.



Roboquest



Xbox

Какие игры удаляют из Game Pass в январе 2023 года

На данный момент нет информации об играх, которые удалят из Game Pass в январе. Как только список игр появится — он будет здесь опубликован.
# Технологии
По материалам: newxboxone

Последние новости

Умерла американская певица Анита Поинтер
Умерла американская певица Анита Поинтер
В США 19-летний юноша с мачете напал на полицейских
В США 19-летний юноша с мачете напал на полицейских
Скончался бывший Папа римский Бенедикт XVI
Скончался бывший Папа римский Бенедикт XVI
Ксения Собчак возмущена, что за ней следят
Ксения Собчак возмущена, что за ней следят
Xbox Game Pass январь 2023 года: какие игры добавляют, удаляют
Xbox Game Pass январь 2023 года: какие игры добавляют, удаляют
Гранат, рубин или изумруд: гороскоп камней раскроет ваш талисман
Гранат, рубин или изумруд: гороскоп камней раскроет ваш талисман
В России призвали продолжить «регуляторную гильотину»
В России призвали продолжить «регуляторную гильотину»
Минобороны России анонсировало серию военных учений в 2023 году
Минобороны России анонсировало серию военных учений в 2023 году
Напоминаем: серверы этих игр планируют закрыть в 2023 году
Напоминаем: серверы этих игр планируют закрыть в 2023 году
Когда лунный календарь окрашивания волос рекомендует записаться в салон красоты в январе 2023 года
Когда лунный календарь окрашивания волос рекомендует записаться в
Кабмин РФ: Доходы мобилизованных не будут учитываться при назначении единого пособия на детей
Кабмин РФ: Доходы мобилизованных не будут учитываться при назначении
Босфорский пролив закрыли для движения судов
Босфорский пролив закрыли для движения судов

Топ на сегодня

Жена Сергея Жигунова попала в аварию накануне Нового года
Жена Сергея Жигунова попала в аварию накануне Нового года
Алексей Панин заявил, что в России хочет только зарабатывать деньги
Алексей Панин заявил, что в России хочет только зарабатывать деньги
В России возобновили программу льготного автокредитования
В России возобновили программу льготного автокредитования
Яна Рудковская в роскошном платье показала богатое убранство дома
Яна Рудковская в роскошном платье показала богатое убранство дома
Светлана Бондарчук похвасталась фигурой в бикини
Светлана Бондарчук похвасталась фигурой в бикини

Еще по теме

Эти 20+ игр выйдут на Xbox в январе 2023 года + релизы в Game Pass
Game Pass на 2023 год: какие игры уже анонсированы для подписки
Xbox Game Pass ноябрь 2022 года: что нового добавляют, удаляют
Официально: Age of Empires 2 Definitive Edition и Age of Empires 4 выходят на Xbox и в Game Pass