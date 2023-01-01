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Заботы у Овнов, успех у Козерогов: женский гороскоп на неделю со 2 по 8 января 2023 года

Заботы у Овнов, успех у Козерогов: женский гороскоп на неделю со 2 по 8 января 2023 года

Благодаря женскому гороскопу со 2 по 8 января 2023 года каждая представительница прекрасного пола узнает, что ее ждет впереди и к чему следует готовиться. Многим придется мириться с разными ситуациями и преодолевать препятствия на пути.

Чтобы не накликать на себя беду, следует быть спокойнее и избавиться от излишней напористости.

Гороскоп со 2 по 8 января 2023 года для женщин знаков Овен, Телец, Близнецы и Раки

Овен (21 марта — 19 апреля)

Много приятных дел и забот будет у Овнов на протяжении всей недели. У них появится возможность преобразить себя и свой внутренний мир. Им следует сохранять спокойствие, потому что они рискуют нажить себе много проблем.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Всю неделю Тельцы могут посвятить себе любимым. Полезно будет наладить новые связи и обзавестись знакомыми. Тем, кто давно состоит в отношениях, следует сохранить и улучшить то, что они имеют. Эти женщины на протяжении недели будут излучать уверенность в себе и удачу.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Оставаться всегда в лидерах Близнецам поможет осторожность и внимательность. Большую бдительность следует проявлять тем, кто работает с цифрами и расчетами. Успех придет к тем представительницам знака, которые смогут избавиться от тревоги и беспокойства. Для этого стоит позабыть о прошлом и думать о будущем.

Рак (22 июня — 22 июля)

У женщин этого знака могут появиться проблемы со здоровьем. Чтобы их не было, необходимо придерживаться определенного распорядка дня, заниматься йогой или медитацией. Тем Ракам, которые будут отдыхать, стоит быть спокойными и избегать любых рисков.

Женский гороскоп со 2 по 8 января 2023 года для Львов, Дев, Весов и Скорпионов

Лев (23 июля — 22 августа)

У Львов всю неделю будет хорошее настроение. У них есть все шансы познакомиться с интересным мужчиной, но для этого им стоит проявлять активность. Если представительницы этого знака перестанут слушать советы чужих людей и начнут верить в себя, то смогут достичь всего, что пожелают.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Девам на протяжении целой недели придется рассчитывать только на себя и свои силы. Чтобы все их задумки осуществились и сдвинулись с мертвой точки, им необходимо перестать думать о плохом. Все неприятности и проблемы им удастся преодолеть без каких-либо трудностей.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Весы должны научиться уважать людей, даже если они им не сильно нравятся. Это позволит им найти новых друзей и верных подруг, а еще обрести спокойствие. Вся неделя будет благоприятна для любых операций с деньгами: расширения бизнеса, совершения покупок и приобретения валюты.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Одинокие Скорпионы смогут понять, почему им не везет в личной жизни. Любые слова, действия и поступки этих женщин могут повлиять на дальнейшую судьбу. Если до этой недели они сталкивались с неудачами в разных сферах жизни, то сейчас весь мрак их развеется, а горизонт окажется чистым.

Женский гороскоп со 2 по 8 января 2023 года для Стрельцов, Козерогов, Водолеев и Рыб

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

На протяжении всей недели Стрельцам стоит как можно чаще прислушиваться к своей интуиции. Вселенная поможет им и даст подсказку. Они будут настолько энергичны, что смогут закончить любые дела и приступить к новым задачам. В бизнесе и карьере у них появятся большие возможности.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Успех гарантирован Козерогам, которые будут активны, трудолюбивы и исполнительны. Для них самое главное — не оттолкнуть от себя вторую половинку и хороших друзей. Работа работой, а про близких и друзей не стоит забывать, иначе могут появиться разногласия и недопонимания.

Водолей (20 января — 18 февраля)

У Водолеев вся неделя будет очень насыщенной, впереди их ждут разные события и встречи. Многим предстоит сделать важный шаг в своей жизни и прийти к какому-то согласию. Время является удачным для того, чтобы наладить отношения с близкими людьми и второй половинкой.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Удача будет улыбаться всю неделю, благодаря чему Рыбы смогут воплотить в жизнь все свои самые заветные желания. Они смогут найти общий язык с недоброжелателями и наладить отношения с близкими. У них появится шанс устроить свою личную жизнь, поэтому стоит почаще проявлять активность.

# Общество
По материалам: rsute

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