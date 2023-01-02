. 15 комиксов, в которых стюардесса весело и честно рассказывает о всех нюансах своей профессии
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15 комиксов, в которых стюардесса весело и честно рассказывает о всех нюансах своей профессии

15 комиксов, в которых стюардесса весело и честно рассказывает о всех нюансах своей профессии

В любой профессии найдутся свои плюсы и минусы. Например, Кристина — стюардесса с 7-летним стажем работы очень любит своё занятие по жизни, хотя весёлые пассажиры самолёта ей тоже не дают заскучать. Ведь жизнь бортпроводницы — это не только постоянные путешествия, дорогие отели и высокая зарплата. Ещё в этот список входят бессонные ночи, постоянные разъезды, вредные клиенты и куча других казусов, которые чуть ли не каждый день происходят на рейсах. В общем, Кристине предостаточно хватило историй из её нескучной работки, чтобы порадовать нас забавными комиксами об изнаночной стороне красивой жизни стюардесс. Смотрим!

К бою готов!

Кристина — не художница и никогда ею не была, но во время пандемии она нашла для себя увлекательное занятие — создание комиксов. Те времена были непростыми для многих и в частности для бортпроводников, ведь им тогда «обрезали их крылья». Но новое хобби помогло Кристине не отчаиваться и ждать, когда всё наладится.

Два абсолютно разных человека

Ни минутки отдыха и свободы

Сезон отпусков это не только лето, солнце, море…. Ещё это работа, ночи без сна, решение помыть волосы спустя уже три дня, сушить колготки феном и с замиранием сердца смотреть свой «план полётов».

Здоров!

Багаж как единица измерения времени

Опоздун

Когда уже каждая минута на счету, проверяем количество пассажиров на борту ВС и летим скорее, скорее… но тут приходит она(он) ЧЕЛОВЕК УЛИТКА 😨

Не похожа что ли?

До и после

Финишная прямая

Тяжелоатлетки

Говорят, что профессия бортпроводника очень легкая и простая… А ты попробуй телегу протащить по всему салону 😭

Когда сезон отпусков в самом разгаре

Бортпроводники и их суперспособности справляться с любой проблемкой на рейсе

И правда, еда же важнее жизни человека

Основано на реальных событиях.

Вип-обслуживание

Всё проверено, всё работает! Взлетаем!

БАСО — бортовое аварийно-спасательное оборудование.

Здесь мы собрали для вас комиксы от мамы двух мальчишек, которая с щепоткой иронии и правды рассказывает, как она проводит свои декретные будни.

# Интересное
По материалам: twizz

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