. 8 советов для кухни: хитрости, которые действительно облегчат вам жизнь

Готовка — процесс, который требует времени и внимания, а еще вдохновения и сноровки. Некоторые и хотели бы испробовать новые, интересные рецепты, но их отпугивает мысль об усилиях, которые придется приложить для того, чтобы получить хороший результат. Следующие кухонные хитрости помогут действительно облегчить жизнь как новичкам, так и кулинарам со стажем.

Кухонные хитрости, которые облегчат готовку

Свежевыжатый сок цитрусовых в домашних условиях

Лимонный сок помогает сделать многие блюда более пикантными, ароматными, придать небольшую кислинку. Кроме того, цитрусовые благотворно влияют на иммуннитет, укрепляет костную и нервную системы. Если добавить свежевыжатый лимонный сок к богатым железом бобам и прочим продуктам, то усвоение этого элемента будет значительно более эффективным.

Чтобы легко выжать его, нужно положить лимон в микроволновку на 10-20 сек. Кожура очень легко будет отделяться от мякоти. После этого положите мякоть в сито и отожмите ее — это позволит избавиться от косточек и выжать весь сок из фрукта.





Как быстро порезать лук

Лук входит в состав многих вкусных и полезных блюд не только русской кухни, но и вообще мировых рецептов. Но нарезать этот овощ без слез очень сложно. Чем дольше длится процесс, тем больше слез прольет кулинар. Как же порезать лук быстро? Просто разрежьте луковицу на две части, уберите корень и верх, а после снимите с нее кожицу. Нарезать лук станет гораздо проще.

Как быстро очистить чеснок от шелухи

Чеснок позволяет сделать наши блюда максимально ароматными. Он очень полезен и вызывает аппетит. Но чистить его — большая морока. Хотите избавиться от шелухи в два счета, тогда положите зубчики с небольшую кастрюльку, закройте ее крышкой и хорошенько потрясите. Шкурка отделится из-за многочисленных ударов, а вам останется только выбрать очищенные дольки.

Правильная очистка тыквы

Из тыквы можно приготовить множество вкусных и полезных блюд, но вот ее кожура порой становится серьезным препятствием на пути к кулинарному шедевру. Чтобы не мучиться, отделяя ее от мякоти, отложите этот этап на потом.

Для начала отрежьте края тыквы и разделите ее на большие дольки. Поставьте их в духовку и доведите до полуготовности. Кожура станет настолько мягкой, что снять ее больше не составит проблемы.

Как альтернатива — запекание тыквы целиком. Отрежьте верхушку и начините нужными ингредиентами. Блюдо «в горшочке» ароматное и легкое в приготовлении.





Как почистить недозревший авокадо

Авокадо — идеальный источник антиоксидантов и борец с холестерином. Однако в супермаркетах часто продают недозрелые плоды. Их чистка — еще та задачка. Ускорить созревание авокадо поможет их соседство с бананами. Но если готовить нужно прямо сейчас, то на выручку придет микроволновая печь. После удаления ядра две половинки заверните в пленку и положите в микроволновку на пару минут. Затем, не вынимая из пленки, обдайте плод холодной водой. Мякоть после этого легко отделится от кожицы.

Чистим яйца быстро и просто

Куриные яйца богаты микроэлементами, они помогают сохранить чувство сытости на более длительный период. Но некоторые сорта фермерских яиц чистятся довольно сложно — скорлупа крошится на мелкие кусочки. Если вы едите яйца на завтрак перед работой, то на их чистку может просто не хватить времени.

После варки обдайте яйца холодной водой. Надбейте скорлупу и потяните за самый крупный ее кусок. Обычно он помогает подниматься тем, что помельче.

Второй вариант: Сначала удалите скорлупу сверху и снизу яйца, а после — с боковых сторон. Это будет намного легче, нежели идти сверху донизу.

Хитрый способ варить яйца

Хотите быть гуру по варке яиц? Приобретите кодлер — это изобретение из Англии поможет добавлять ингредиенты прямо внутрь яйца во время варки, что разнообразит блюдо и удивит ваших домашних.





Как «обезжирить» блюда

Блюда, в состав которых входит мясо, обычно получаются слишком жирными. Сверху можно наблюдать плавающий жир, который почти невозможно убрать ложкой. Если вы беспокоитесь о своем здоровье и хотите сделать блюдо менее жирным, то обмокните в верхний слой обычную одноразовую картонную тарелку. Она быстро впитает излишки жира, которые плавали на поверхности.