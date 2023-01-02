. Аэропорт Дамаска вышел из строя после атаки со стороны Израиля
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Аэропорт Дамаска вышел из строя после атаки со стороны Израиля

Аэропорт Дамаска вышел из строя после атаки со стороны ИзраиляАэропорт столицы Сирии Дамаска выведен из строя из-за ракетной атаки со стороны Израиля

Международный аэропорт Дамаска вышел из строя после ракетного удара со стороны Израиля. Об этом сообщило министерство обороны Сирии, передает Reuters.

В результате авиаудара погибли двое сирийских военных. В ведомстве добавили, что аэропорту нанесен материальный ущерб.

О том, что силы Израиля атаковали юг столицы Сирии, сообщил сирийский телеканал Al Ikhbariya. В результате атаки на аэропорт и его окрестности погибли двое солдат, еще двое получили ранения.

В ноябре израильские ВВС снова атаковали сирийский аэродром Шайрат. Тогда погибли двое сирийских военных, трое пострадали. До этого, в октябре, истребители Израиля направили восемь крылатых ракет по объектам в Дамаске, однако тогда половина снарядов была перехвачена сирийскими системами ПВО.

# В мире
По материалам: lenta.ru

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