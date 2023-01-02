. Александр Гудков поверг в ужас психолога
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Александр Гудков поверг в ужас психолога

Александр Гудков поверг в ужас психолога
Специалист оценил психическое состояние артиста Александра Гудкова. Психолог Вероника Степанова посмотрела несколько интервью прославленного шоумена Александра Гудкова и провела анализ. Выводами она поделилась с поклонниками. Вероника Степанова уже не первый раз обращает свое внимание на знаменитостей. Под ее «каток» уже попали Иван Ургант, Павел Прилучный, Ксения Собчак и многие другие. Последняя ее «жертва» — Александр Гудков. Участник КВН, блогер и юморист, а ныне один из лидеров шоу «Вечерний Ургант», показался Степановой не совсем нормальным. По ее словам, у Александра нервный смех, явные проблемы с координацией, а также навязчивое желание постоянно двигаться. Особенно это было заметно в одном риз интервью. «Его невротический смех начинает пугать даже саму Собчак. Да и вообще, Гудков пугает своей неадекватностью», говорит Вероника
По ее словам, Гудков в детстве явно пережил травму — это видно по его глазам, в которых застыл ужас. Чтобы как-то перебороть это в себе и стать нормальным, он стал прикрываться юмором. Но для специалиста все проблемы на лицо. «Этот пугающий взгляд, у него большие глаза, в которых застыл ужас. Есть ощущение какого-то совершенного действия, которое пропечаталось в его личности. Он погряз в этой стыдливости и виновности. Юмор — как попытка справиться с этим. С этой неловкостью, с этим пожирающим страхом. Он страдает мыслями, фобиями», не останавливается Степанова Психолог также подчеркивает, что Гудков сам себя боится и постоянно пугается, будто бы думает, что натворил что-то жуткое. Так это или нет — ему виднее, но Вероника настоятельно рекомендовала ему проработать свои проблемы и выйти из них победителем. Отметим, что из-за информационного канала, Александр Гудков сейчас редко появляется на телевидении. В частности, шоу «Вечерний Ургант» не выходит уже с февраля. Сам юморист занят на других проектах в соцсетях. Ранее говорилось, что он покинул страну и переехал в Ташкент, но в конце октября его заметили в Москве вместе с Аллой Михеевой.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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