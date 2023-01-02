. Алене Иванцовой сделали предложение на шоу "Суперстар". Жених знаком с ней почти 30 лет
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Алене Иванцовой сделали предложение на шоу "Суперстар". Жених знаком с ней почти 30 лет

Алене Иванцовой сделали предложение на шоу "Суперстар". Жених знаком с ней почти 30 лет

Занявшая четвертое место на шоу "Суперстар!" Алена Иванцова вряд ли сильно расстроена проигрышем, потому что в ее жизни произошло другое значимое событие. Певице предложили руку и сердце прямо во время финала проекта.

52-летняя исполнительница хита "Человек дождя" получила красные розы и кольцо, когда находилась на сцене. Она не стала озвучивать свой ответ всем, а шепнула на ухо жениху. В ответ мужчина широко улыбнулся, так что вряд ли Алена ему отказала.


Артистка рассказала, что давно знакома с ухажером, но такого поступка от него все равно не ожидала.

Для меня предложение, разумеется, стало большой неожиданностью! А сделал его Виталий, мой давний друг, продюсер, профессионал своего дела, он очень помог и поддержал меня на проекте. И, наверное, покорил еще и своими мужскими поступками, отношением. Хотя мы знакомы 29 лет, он не перестает меня удивлять!

После поздравления от других конкурсантов Виталий также угостил певицу шампанским. "Сейчас наша история продолжается", — говорит Алена.


Кто победил в третьем сезоне шоу "Суперстар"

Помимо Иванцовой, до финала добрались Жан Милимеров, Роксана Бабаян и Ольга Зарубина. В числе жюри в этот раз был музыкант Денис Клявер, ранее выступавший в дуэте "Чай вдвоем". Однако по поводу победительницы все сошлись во мнении, что ею должна стать Зарубина.

Ольга исполнила песню Наргиз Закировой "Нас бьют, мы летаем" и всего на проекте заработала 77 баллов. Немного не догнал ее любимец зрителей Жан Милимеров, получивший 75 баллов. Третье место досталось Роксане Бабаян с ее 73 баллами.

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По материалам: uposters.ru

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