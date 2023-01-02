. Алла Пугачева даже в новом году умудрилась унизить россиян

Фанаты в шоке от поведения певицы Аллы Пугачевой. Уехавшая в Израиль звезда не забывает про близких. Певица разослала всем видеообращение, где рассказывает о состоянии своей души. Алла Пугачева за границей принимала поздравления с Рождеством и Новым годом. В ответ на теплые пожелания артистка сделала всем близким рассылку — они получили видеопослание с заголовком «СПАСИБОГ». Звезда записала обращение на улице, сидя в кресле. Артистка укуталась в полушубок, на ее шее красовалось массивное колье, а на руках был яркий маникюр. Исполнительница хита «Позови меня с собой» с улыбкой поделилась размышлениями о счастье и заверила, что рада находиться среди тех, кто разделяет ее точку зрения на происходящее в мире.«В моем понимании счастье — это то, что я сейчас ощущаю. Я свободна, я с семьей вместе. Новый год встречаю в кругу людей, которые меня понимают, которые имеют совесть, честь, достоинство», — сказала 73-летняя Алла Борисовна. Судя по всем, Примадонна настроена жить за границей и не планирует возвращаться на Родину. Как известно, после февральских событий звезда стала вести себя странно, чем разочаровала поклонников. Многие с осуждениями набросились на Пугачеву, уехавшей из РФ. Знаменитость долгое время сохраняла молчание, но потом опубликовала пост, в котором ответила обидчикам.