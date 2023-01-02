. Алсу показала повзрослевших дочерей на новогоднем фото

Старшая дочь певицы Алсу, Сафина удивила женственным образом. Певица Алсу поделилась семейной новогодней открыткой. Многодетная мама сфотографировалась у ёлки вместе со своими дочками: 16-летней Сафиной и 14-летней Микеллой. Звездная семья пожелала всем сказочного настроения и мира. «Желаю мира, добра, поддержки близких, взаимопонимания в семье, счастья, радости и, конечно, крепкого здоровья! Пусть новый год принесет только хорошие события и подарит яркие, душевные воспоминания», — написала Алсу.Поклонников впечатлило, как сильно за последнее время изменилась старшая дочь певицы. Сафина переросла мать на голову и стала подбирать себе более женственные образы. На фото с праздника она позировала в черном коротком платье, идеально подчеркнувшим достоинства её фигуры. Микелла выбрала более просторный наряд, зато добавила к своему образу яркую помаду. На опубликованном кадре не хватает еще одного члена семьи артистки. Речь идёт о шестилетнем сыне Алсу. Она прячет маленького Рафаэля от камер. Одно время писали, что его не показывают якобы из-за проблем в развитии. Однако Алсу уверяет: её сын абсолютно здоров. Она готова представить его публике, но сделает это только тогда, когда он сам этого захочет. Напомним, что в конце года в жизни Алсу произошла настоящая трагедия. Она простилась с композитором Александр Шевченко, автором многих своих хитов. Причиной его смерти стал внезапно оторвавшийся тромб.