. Алсу показала повзрослевших дочерей на новогоднем фото
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Алсу показала повзрослевших дочерей на новогоднем фото

Алсу показала повзрослевших дочерей на новогоднем фото
Старшая дочь певицы Алсу, Сафина удивила женственным образом. Певица Алсу поделилась семейной новогодней открыткой. Многодетная мама сфотографировалась у ёлки вместе со своими дочками: 16-летней Сафиной и 14-летней Микеллой. Звездная семья пожелала всем сказочного настроения и мира. «Желаю мира, добра, поддержки близких, взаимопонимания в семье, счастья, радости и, конечно, крепкого здоровья! Пусть новый год принесет только хорошие события и подарит яркие, душевные воспоминания», — написала Алсу.
Поклонников впечатлило, как сильно за последнее время изменилась старшая дочь певицы. Сафина переросла мать на голову и стала подбирать себе более женственные образы. На фото с праздника она позировала в черном коротком платье, идеально подчеркнувшим достоинства её фигуры. Микелла выбрала более просторный наряд, зато добавила к своему образу яркую помаду. На опубликованном кадре не хватает еще одного члена семьи артистки. Речь идёт о шестилетнем сыне Алсу. Она прячет маленького Рафаэля от камер. Одно время писали, что его не показывают якобы из-за проблем в развитии. Однако Алсу уверяет: её сын абсолютно здоров. Она готова представить его публике, но сделает это только тогда, когда он сам этого захочет. Напомним, что в конце года в жизни Алсу произошла настоящая трагедия. Она простилась с композитором Александр Шевченко, автором многих своих хитов. Причиной его смерти стал внезапно оторвавшийся тромб.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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