. Анатолий Белый плачется за рубежом

Сбежавший актер Анатолий Белый заявил, что его жизнь разделилась на до и после. В прошлом году Анатолий Белый сжег мосты с Россией, уволившись с МХТ имени Чехова и перебравшись в Израиль. Для актера адаптация на новом месте проходит нелегко. Звезда российского театра и кино признался, что от него отвернулись некоторые друзья и поклонники. Как известно, Анатолий принял решение о переезде весной прошлого года. Но он пообещал руководству, мол, доработает до окончания театрального сезона. В театре МХТ имени Чехова актер, к слову, провел 20 лет. Белый нашел работу по своей профессии в Израиле и уже приступил к постановкам. Но здесь заработная плата гораздо ниже, чем актер привык получать раньше. «Новое — это в любом случае лучше, чем то, что было, да? Ну так устроен мозг. Пусть так и будет. Жизнь разделилась на до и после, обратного пути нет. Зло очень сильное. А добро победит. Значит, надо делать все возможное, чтобы было лучше. С Новым годом!» — оставил послание в соцсетях 50-летний актер.Сейчас он переживает непростой период, ведь все, что было так дорого сердцу, ему пришлось покинуть. Также из-за громких высказываний испортились отношения актера с друзьями. Поклонники, которые так долго поддерживали Белого, тоже отвернулись от него. В личной жизни артиста все стабильно. Актер не распылялся и подходил серьезно к отношениям. Первый брак Анатолий оформил с известной актрисой Мариной Голуб. На тот момент артист был малоизвестен, и Марина помогала его продвижению по карьерной лестнице. Несмотря на разницу в возрасте, супруги прожили вместе 11 лет. Когда он узнал о гибели артистки, то бросил съемки и помчался на похороны экс-супруги в столицу из другого города. После развода Анатолий недолго страдал от одиночества, он нашел утешение в объятиях Инессы Москвичевой. Будущая пара встретилась на съемках фильма «Ярик», где Белый играл главную роль. На тот момент Инесса была начинающей актрисой и дизайнером. От первого брака у нее есть дочь. Через пару лет после знакомства у Москвичевой и Анатолия Белого родился сын Максим, а позже — дочь Виктория.