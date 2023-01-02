. Астролог назвал самый злой знак зодиака

Предсказатель считает, что на их пути лучше не вставать. Астрологи сделали свой выбор, назвав самый злой знак зодиака. Люди, рожденные под этим созвездием, обладают мстительным и жестким характером. Перечить им можно только в том случае, если есть шанс избежать спора. Самым тяжелым нравом обладают Скорпионы. Мало того, что они достаточно злопамятны, этот знак зодиака не побрезгует отомстить своему обидчику. Возможно, свою роль в этом сыграл Марс, который является планетой–управителем Скорпионов и ассоциируется с напором и агрессией. Рожденные под этим созвездием могут долго копить злобу, чтобы потом обрушиться на противника всепоглощающей энергетикой тщеславия. При этом назвать Скорпиона безнадежным злодеем никак нельзя. Если их не раздражать, они вполне доброжелательные и всегда расположены к общению. Им не помешало бы контролировать свои вспышки ярости и гнева, пишет «The Voice».