. Без лишних килограммов: как по формуле определить свой идеальный вес

Многие женщины и мужчины настолько внимательно следят за своим весом, что даже готовы пожертвовать питанием и своим здоровьем, лишь бы добиться идеальной фигуры. После того, как ученые и ВОЗ придумали свои формулы расчета идеального веса, многим стало интересно, как их подсчитать. Организатор фитнес-марафонов Алина Левда рассказала, как быстро рассчитать свой оптимальный вес.

Формулы идеального веса: как определить, сколько должен весить человек

Специалист Алина Левда рассказала о формуле Брока-Бругша. Она рассчитывается достаточно просто. В период своего существования ее неоднократно дорабатывали. Например, для расчета формулы используется тип телосложения. Для каждого рассчитан соответствующий коэффициент.





0,9 — для худого типа;

1 — для нормального типа;

1,1 — для плотного.

Если вы не знаете свой тип телосложения, то его достаточно просто определить: для этого надо измерить объем запястий. Также следует учитывать, что показатели для женщин и мужчин отличаются.

У женщин:

менее 14 см — у худого типа;

от 14 до 18 см — у нормального типа;

от 18 см и более — плотный тип.

У мужчин:

менее 17 см — запястье у худого типа;

от 17 до 20 см — у нормального типа;

от 20 см и более — у плотного типа.

С учетом формулы Брока-Бругша идеальный вес рассчитывается следующим образом:

рост ниже 165 см — 100 х на коэффициент типа телосложения;

рост от 165 до 175 см — 105 х на коэффициент типа телосложения;

рост более 175 см — 110 х на коэффициент типа телосложения.

Формула ВОЗ





Свой расчет идеального веса продумали и сотрудники ВОЗ. В данной формуле во внимание берется индекс массы тела. Но ее сложно назвать точной, так как не учитываются такие основные критерии, как возраст и комплекция человека. Но тем не менее она выглядит следующим образом:

Для женщин: (рост делится на 100)² умножить на 21,745 — 2,2;

для мужчин: (рост делится на 100)² умножить на 21,745 + 2,2.

Формула Маннорота-Демайна

Данная формула точнее в отличие от той, которую разработала ВОЗ, так как она учитывает рост и обхват запястья, то есть тип телосложения. Однако здесь не берутся во внимание пол и возраст.

Формула рассчитывается следующим образом:

(рост — 100 + 4 х объем запястья) / 2 (все параметры учитываются в сантиметрах). Например, мужчина с ростом 180 см: (180-100+4х18) / 2= 76 кг.

Важно ли придерживаться идеального веса

Формул расчета идеального веса много, а вот придерживаться ли их, решать каждому. Если вам комфортно в своем весе, тогда не стоит его подгонять под идеальные параметры.





Однако это не означает, что не стоит контролировать его. В любом случае это положительным образом сказывается на состоянии здоровья. Но жесткий расчет ни к чему хорошему не приведет, да и отказывать себе в еде тоже не стоит. Правильного питания вполне достаточно для комфортного самочувствия.