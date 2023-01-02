. Благоприятные даты для свадьбы в 2023 году по лунному календарю

Лунный календарь свадебных торжеств на 2023 год поможет выбрать подходящую дату для одного из самых главных праздников в жизни мужчины и женщины. Недооценивать влияние спутника Земли не стоит. Луна может как помочь возлюбленным построить крепкий брак, так и посеять недоверие в паре. Тогда между свадьбой и разводом будет короткий временной промежуток.

В какую фазу Луны не стоит играть свадьбу

Пренебрегать эзотерическими знаниями не стоит. В браке нет мелочей. Конечно, все строится на взаимопонимании и доверии, но внешние обстоятельства тоже проверяют союз на прочность.

Дату для свадебных торжеств обычно планируют исходя из своих пожеланий. Многие пары пытаются выбрать особый день. Например, зеркальную дату или годовщину знакомства, начала отношений. Но важно учитывать также и фазу Луны. Некоторые из них вовсе не подходят для свадебных торжеств.





Жениться и выходить замуж не стоит в полнолуние или новолуние. Энергетика небесного светила не располагает к таким праздникам.

Свадьба в полнолуние вряд ли пройдет успешно. Не зря в эту фазу чаще всего происходят аварии и несчастные случаи. Торжество может пойти не по плану. Это как минимум расстроит жениха и невесту. А начинать брак с такой печальной ноты и вовсе плохая примета.

Новолуние тоже не самая подходящая дата для женитьбы. Негативный аспект может скрасить пребывание Луны в «семейных» созвездиях:

Телец;

Рак;

Дева;

Весы;

Скорпион;

Козерог;

Рыбы.

Но желательно перенести свадьбу на более благоприятные фазы Луны.

Подходящие фазы для свадебных торжеств





Растущая Луна придает союзу динамики и страсти. Сыграв свадьбу в один из дней этой фазы, можно продлить романтический период. Жизнь вместе не будет скучной. Пары, поженившиеся на растущую Луну, реже разводятся. Особенно если земной спутник пребывал в таких созвездиях:

Овен;

Близнецы;

Лев;

Водолей.

Браки, заключенные в период убывающей Луны, отличаются спокойствием и крепостью. Они не такие динамичные, но более надежные. Лучше всего выбирать даты для свадьбы, когда Луна переходит в знаки Тельца, Рака, Девы, Козерога или Рыб.

Благоприятным созвездием также считаются Весы. Но более крепким будет брак, заключенный в момент пребывания Луны в воздушном знаке перед новолунием.

Лунный календарь свадебных торжеств на 2023 год

Планирование начинается с выбора даты. Это всегда первый шаг, ведь от нее зависит культурная программа. Например, выездную свадьбу на природе вряд ли вы хотите праздновать в дождливом октябре или морозном январе. Гораздо больше свободы в выборе даты у тех, кто желает провести торжество в ресторане.

Учитывайте также благоприятные дни. Заключив брак в удачную дату, вы с большей вероятностью сможете сохранить любовь и уважение с партнером на долгие годы.





Лунный календарь свадебных торжеств на 2023 год предупреждает, что сразу два месяца неблагоприятны для свадьбы и венчания. Старайтесь не планировать праздник в марте и декабре.