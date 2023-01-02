. Будет ли капитальная проверка отопительных систем в 2023 году в РФ?

Новостные порталы оповещают, что в 2023 году по всей стране будут производить проверку отопительных систем. Все это вызвано тем, что участились случаи прорывов труб. Это сигнализирует о том, что отопительные магистрали во многих городах устарели и их важно заменить как можно скорее. Стоит подробнее поговорить об этом.

Причины проверки

Почти каждую зиму можно было слышать из разных городов о проблеме с отопительными системами. Это привело к тому, что депутаты Государственной Думы инициировали проверку коммуникаций в следующем году во всех регионах страны. Дело в том, что диагностика и ремонт тепловых магистралей значительно дешевле, чем устранение последствий после их прорыва.

Когда отопительная система выходит из строя, люди в домах и муниципальных зданиях начинают мерзнуть. Это особенно важно для детей, так как ОРВИ в стране среди них в этом году очень быстро распространяется. А здоровье - это самое важное. Хорошо, что начало зимы выдалось теплым и после прорыва отопительных магистралей можно минимизировать последствия.

Проверка коснется и таких регионов, как Дружковка, который стал российским только в прошлом году. И там особенно важно продиагностировать все коммуникации, чтобы поставить их на баланс государства в том или ином состоянии. Мероприятия по проверке начнутся из центральных регионов, Москва и Санкт-Петербург станут первыми городами, где это произойдет.

Проверка коснется и небольших населенных пунктов, кроме сел. Там отопление часто обеспечивается домовыми печами. Люди с большим достатком устанавливают современные котлы. То есть, централизованных отопительных линий в таких населенных пунктах нет. Даже школы и детские сады имеют отдельные котельные.

Что еще будут проверять

Некоторые новостные каналы сообщают, что в наступившем году проверка коснется и электросчетчиков. Новое оборудование с дистанционной передачей данных пока находится на стадии тестирования. По сообщениям сторонних ресурсов, впервые иго будут устанавливать в крупных городах.

Доподлинно неизвестно, будет ли монтаж такого оборудования обязательным, как и то, придется ли платить за новые счетчики из своего кармана. Эта новость публиковалась еще в начале 2022 года, но пока точного подтверждения не нашла. Остается надеяться, что государство возьмет на себя траты за переоборудование каждого дома, так как цены на электросчетчики на сегодня достаточно высоки.