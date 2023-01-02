. Бывший генерал НАТО назвал сроки перемирия на Украине
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Бывший генерал НАТО назвал сроки перемирия на Украине

Бывший генерал НАТО назвал сроки перемирия на УкраинеЭкс-генерал НАТО Домрезе заявил, что перемирие на Украине наступит летом 2023 годаСюжетРоссия и НАТО:

Бывший генерал НАТО Ганс-Лотар Домрезе предсказал сроки прекращения огня на Украине. Об этом он сообщил в интервью газетам медиагруппы Funke.

В разговоре с журналистами генерал назвал 2023-й годом прекращения огня на Украине. «В течение 2023 года у нас будет перемирие», — подчеркнул Домрезе. По его словам, в начале года Россия и Украина начнут новые наступления и попытаются достичь своих целей. Однако ближе к лету, по словам генерала, стороны поймут, что дальнейшие боевые действия не приводят к захвату новых территорий.

«Наступит момент для переговоров о прекращении огня. Останется лишь возможность заключения соглашения, которое устроит обе стороны», — заявил собеседник издания. Домрезе предположил, что в этом случае президент Украины Владимир Зеленский может отказаться от планов незамедлительно взять под контроль Крым и другие территории.

Экс-генерал НАТО заметил, что стороны могут договориться о переходном периоде сроком на 50 лет. В качестве примера Домрезе привел ситуацию с возвращением Гонконга под контроль Китая.

В конце декабря 2022 года бывший командующий европейской армии НАТО генерал Филип Бридлав заявил, что Вооруженные силы Украины должны атаковать Россию на ее территории. По словам Бридлав, для этого страны НАТО должны поставить Киеву ракеты большой дальности.

# В мире
По материалам: lenta.ru

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