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Цены на газ в Европе выросли

Цены на газ в Европе вырослиЦена газа в Европе по итогам торгов 2 декабря достигла отметки $894,1 за тысячу кубометров

Цены на газ в Европе завершили торговый день 2 декабря ростом на 5,9 процента, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Февральские фьючерсы по индексу TTF открыли торги на уровне 777,3 доллара. по итогам торгов цена достигла отметки 894,1 доллара за тысячу кубометров.

30 декабря стало известно, что в ходе торгов стоимость февральских фьючерсных контрактов на хабе TTF упала ниже 800 долларов за тысячу кубометров — это произошло впервые с 11 февраля. В нижней точке стоимость газа достигала 791 доллара за тысячу кубометров.

Ранее ведущий аналитик компании Cornwall Insight Мэттью Чедвик заявил, что высокие цены на газ в Европе могут сохраниться до 2030 года.

# Экономика
По материалам: lenta.ru

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