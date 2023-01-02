. Дочь Валентина Юдашкина поделилась семейным новогодним фото из Дубая

Модельер Валентин Юдашкин отпраздновал Новый год в Дубае с женой, дочерью, зятем и внуками. Поклонники Валентина Юдашкина с тревогой следят за состоянием кутюрье. Модельер уже несколько лет сражается с онкологией. Он сам об этом рассказал общественности. Когда стало понятно, что скрывать изменения в делах и внешности уже не удастся, Юдашкин дал откровенное интервью, в котором подробно рассказал, как узнал о болезни и как она развивается. С тех пор, правда, больше откровений от семьи Юдашкиных не было. Главное, что периодически модельер выходит в свет и все так же лучезарно улыбается фотографам. Очередное фото с Валентином опубликовала его дочь Галина, главная наследница бизнеса. Всей семьей Юдашкины собрались в Дубае, куда прилетели накануне праздников.«Наши мечты сбылись — это вся семья рядом!» — написала Юдашкина в социальной сети под опубликованной фотографией. В такой ситуации и правда начинаешь ценить каждый новый день, проведенным с родным человеком. «Какие все красивые👏🔥», «Мира и добра всей Вашей семье!🌲⛄️», «С Новым годом 🎉🎈🎄 Здоровья, мира, добра🌲»,- пожелали поклонники звездному семейству.