. Два человека погибли на пожаре в частном доме в Мегете ночью 2 января

Ночью 2 января в поселке Мегет Ангарского городского округа произошел пожар в частном доме. О возгорании на улице Некрасова сообщили очевидцы в 23:34 1 января. На место пожара направили три пожарных расчёта. На момент прибытия первого подразделения одноэтажный деревянный дом был полностью охвачен огнем. Во время тушения в доме нашли двоих погибших, их личности устанавливаются. В течение получаса открытый огонь потушили, работы закончили около 05:00. Эксперты испытательной пожарной лаборатории выясняют причину пожара, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.

За сутки 1 января 2023 года в Иркутской области произошел 21 пожар. Пять пожаров зарегистрировано в многоквартирных домах, три пожара на автотранспорте, по два пожара произошло в частных жилых домах, в дачных домах, банях, хозяйственных постройках, нежилых строениях. Горело административное здание, мусор. Погиб один человек в Братске. Травмированы два человека во время пожара в многоквартирном доме в Иркутске, один человек пострадал на пожаре в жилом доме в городе Алзамай Нижнеудинского района. За прошедшие сутки спасены 36 человек, эвакуированы 153 человека.

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