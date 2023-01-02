. Единое пособие будут выплачивать третьего числа каждого месяца

С 1 января 2023 года в России введено единое ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка. Его могут получить беременные женщины, вставшие на учет в ранние сроки — до 12 недель, и родители детей до 17 лет. Правила назначения и выплаты единого пособия утвердил кабмин.

Единое пособие смогут получить женщины с шестой недели беременности, если они встали на учет в женскую консультацию на ранних сроках, то есть до 12 недель. Также на помощь от государства может рассчитывать один из родителей, усыновителей или опекунов ребенка до 17 лет, если он является гражданином России и постоянно проживает на территории страны.

Для назначения пособия размер среднедушевого дохода такой семьи не должен превышать величину прожиточного минимума в субъекте. При этом следует помнить, что к доходам относится не только зарплата, но и пенсии, стипендии, социальные пособия, доходы от банковских вкладов и выигрышей, доходы от продажи и сдачи в аренду имущества и другие. А вот если один из родителей мобилизован, то его доходы при расчетах учитывать не будут — ни прошлые, ни текущие.



Также для оценки нуждаемости будет применяться комплексный подход — то есть в расчет возьмут не только денежные доходы, но и имущество, которым владеет семья. Кроме того, в новой системе будут применять так называемый принцип нулевого дохода, который косвенно запрещает родителям жить только на детские пособия. Если у семьи отсутствует какой бы то ни было доход без уважительных причин, в пособии могут и отказать, рассказала ранее «Парламентской газете» первый заместитель председателя Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая.

В зависимости от доходов пособие может составить 50, 75 или 100 процентов прожиточного минимума в регионе — для беременных женщин и детского прожиточного минимума — для семей с детьми. Согласно постановлению кабмина, беременные женщины смогут получить помощь в размере 50 процентов, если размер среднедушевого дохода семьи не превышает прожиточный минимум на душу населения. Если после назначения этого пособия доходы семьи на каждого человека не превысят прожиточный минимум, его размер увеличат до 75 процентов, а если и это не изменит ситуацию — то до 100 процентов.



Как посчитали в Правительстве, в среднем по стране пособие беременным составит до 16 тысяч рублей. Таким же образом будут считать размер пособия нуждающимся семьям с детьми до 17 лет. Единственное отличие — в основу расчетов возьмут детский прожиточный минимум в регионе, он немного ниже. Таким образом, семьи с детьми смогут получить от 7 до 14 тысяч рублей в месяц, сообщили в кабмине.

Также уточняется, что ежемесячное пособие выплачивается родителям с месяца рождения ребенка, если мама или папа обратились за помощью не позднее, чем через шесть месяцев с момента появления малыша. В остальных случаях детское пособие выплачивается начиная с месяца обращения. С момента вынесения решения о назначении выплаты средства на личный счет, который указан в заявлении, перечислят в течение пяти рабочих ней. В дальнейшем в Социальном фонде России установлен единый день выплат — 3-е число каждого месяца при безналичном перечислении средств на расчетный счет.

Электронная форма для подачи заявления на госуслугах доступна с 28 декабря. В МФЦ и клиентских службах нового Социального фонда России документы будут принимать с 9 января.

Полностью материал будет опубликован на сайте «Парламентской газеты» позднее.