. Глава музея ПВО Юрий Кнутов раскрыл новую тактику ВС России в спецоперации на Украине

Вооруженные силы РФ изменили тактику ракетных ударов в ходе боевых действий на Украине. С недавнего времени военное командование начало применять дешевые беспилотники в качестве отвлечения для украинских систем противовоздушной обороны (ПВО). Об этом в интервью "Московскому комсомольцу" рассказал военный эксперт, директор музея войск ПВО Юрий Кнутов.

"Если раньше мы применяли только ракеты "Калибр", а потом подключились еще дроны-камикадзе типа "Герань", то сейчас мы применяем беспилотники, которые идут впереди практически основной массы ракет и отвлекают на себя систему ПВО, заставляя противника тратить ракеты на крайне дешевые и бесполезные дроны", — отметил он.

Кнутов предположил, что аспекты новой тактики, а именно "комплексность и изменение состава средств нападения", позволяют с меньшими препятствиями наносить удары по критической инфраструктуре Украины. Например, с использованием отвлекающих маневров Вооруженные силы уничтожили уже четыре дивизиона ПВО ВСУ.

Помимо недорогих беспилотников, отвлекающих ПВО, ударные группы располагают ракетами Х-31П и Х-58: они наводятся по лучу радаров противоракетных систем С-300 и "Бук" на вооружении ВСУ. В случае попадания снаряда в "Бук", система уничтожается, а С-300 теряет радиолокатор, что полностью "ослепляет" комплекс. Кнутов подчеркнул эффективность и высокую точность поражения целей российскими ракетами.

Специалисты "Ростеха" представляли технологию создания боевых роботов из любой бронетехники. Сейчас создан боевой робот на базе БМП-3 с боевым модулем "Синица". Экипаж ему не нужен, поскольку функции механика-водителя и стрелка в ней роботизированы. В конце августа в России сертифицировали первый вертолет-беспилотник. Модель рассчитана на доставку грузов, контроль территории и ведение разведывательных операций.

Тем временем Вашингтон не спешит поставлять беспилотники Украине. В США сомневаются в целесообразности таких поставок. Чиновники американского Минобороны не решились поставлять Украине БПЛА MQ-9 Reaper даже несмотря на то, что от этой модели США уже несколько лет планируют "избавиться".