. Гуф дико ревнует сына к новому папе
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Гуф дико ревнует сына к новому папе

Гуф дико ревнует сына к новому папе
Бывшая жена рэпера Гуфа, Айза рассказала о проблемах.    Айза и Гуф развелись, когда их сыну Сэму было всего три года. Вскоре телеведущая вновь вышла замуж. Ее вторым избранником стал серфер Дмитрий Анохин, который впоследствии заменил мальчику отца. Долгое время после развода Айза боялась подпускать сына к Гуфу, который страдал из-за проблем с наркотиками. Зато отчим всегда старался уделять мальчику внимание. В какой-то момент Дмитрий попросту заменил Сэму родителя. Даже сейчас, когда Гуфу удалось оставить пагубные пристрастия в прошлом и наладить общение с Сэмом, он сохранил привязанность к Анохину. «Гуф ревнует Сэма к Диме, потому что именно его сын называет папой. У Гуфа претензии? Да, — делилась Айза в беседе с Натальей Подольской. — А как я могу повлиять? Сэм начал называть Диму папой, когда я была в Москве, а они на Бали. Я вернулась, а Сэм: «Папочка-папочка». Ему было пять лет».
37-летняя телеведущая отмечает, что второй супруг действительно хороший отец. Мужчина одинаково любит как пасынка, так и родного сына Элвиса, которой Айза родила в 2017 году. «Дима прям папа для Сэма. Каким бы Дима не был тяжелым для меня, для детей он — идеальный папа. Часто ли Гуф видится с Сэмом? Редко, раз в полгода», — говорила она. Айза также призналась, что Гуф не выплачивает ребенку алименты, правда, она не видит в этом проблемы. «Я обратилась к нему два раза, он дал мне денег. Почему не хочу просить? У меня есть страх, что ребенок уйдет от меня… Наверное, мне даже нравится, что Гуф не помогает деньгами, потому что у него будет меньше на ребенка каких-то прав. У детей даже нет такого понимания — просить что-то у своих пап. В нашей семье зарабатывает мама», — заявила звезда в шоу «Ваша Наташа».
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

Последние новости

Слух: Ghostwire Tokyo выйдет на Xbox Series X | S и в Game Pass в марте, плюс получит новый контент
Слух: Ghostwire Tokyo выйдет на Xbox Series X | S и в Game Pass в
В приграничном российском селе под обстрел ВСУ попало кладбище
В приграничном российском селе под обстрел ВСУ попало кладбище
Валерий Меладзе в день рождения Бандеры поддержал Украину нацистской кричалкой "Героям слава"
Валерий Меладзе в день рождения Бандеры поддержал Украину нацистской
Новое правительство Израиля решило обсуждать Украину «не так открыто»
Новое правительство Израиля решило обсуждать Украину «не так открыто»
Таролог предсказала будущее Аллы Пугачевой и ее семьи
Таролог предсказала будущее Аллы Пугачевой и ее семьи
Сын Марата Башарова все больше походит на папу
Сын Марата Башарова все больше походит на папу
Василиса Володина рассказала, в какие месяцы в 2023 году можно разбогатеть
Василиса Володина рассказала, в какие месяцы в 2023 году можно
Гуф дико ревнует сына к новому папе
Гуф дико ревнует сына к новому папе
Тамара Глоба рассказала, что нас ждет в 2023 году
Тамара Глоба рассказала, что нас ждет в 2023 году
Валерий Меладзе шокировал Российских фанатов высказыванием о политической обстановке
Валерий Меладзе шокировал Российских фанатов высказыванием о
В «Газпроме» рассказали о наращивании поставок газа в Китай
В «Газпроме» рассказали о наращивании поставок газа в Китай
Народные приметы и лучшие даты для засолки капусты в январе 2023 года
Народные приметы и лучшие даты для засолки капусты в январе 2023 года

Топ на сегодня

Европе предсказали еще более суровую зиму без российского топлива
Европе предсказали еще более суровую зиму без российского топлива
Валерия поделилась фото с двухлетия внучки
Валерия поделилась фото с двухлетия внучки
Павел Прилучный встретил Новый год с новой подругой и мамой
Павел Прилучный встретил Новый год с новой подругой и мамой
Супруга Константина Ивлева показала своего ребенка
Супруга Константина Ивлева показала своего ребенка
Иван Ургант ума не приложит, почему сняли с показа его фильм
Иван Ургант ума не приложит, почему сняли с показа его фильм

Еще по теме

Гуфа назвали ребенком
«Я снова жена Гуфа»: Айза рассказала о воссоединении с бывшим мужем через десять лет после расставания
От кого рожает Айза: новый муж звезды инстаграм
Айза родила мальчика: Анохина стала мамой во второй раз