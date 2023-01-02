. Гуф дико ревнует сына к новому папе

Бывшая жена рэпера Гуфа, Айза рассказала о проблемах. Айза и Гуф развелись, когда их сыну Сэму было всего три года. Вскоре телеведущая вновь вышла замуж. Ее вторым избранником стал серфер Дмитрий Анохин, который впоследствии заменил мальчику отца. Долгое время после развода Айза боялась подпускать сына к Гуфу, который страдал из-за проблем с наркотиками. Зато отчим всегда старался уделять мальчику внимание. В какой-то момент Дмитрий попросту заменил Сэму родителя. Даже сейчас, когда Гуфу удалось оставить пагубные пристрастия в прошлом и наладить общение с Сэмом, он сохранил привязанность к Анохину. «Гуф ревнует Сэма к Диме, потому что именно его сын называет папой. У Гуфа претензии? Да, — делилась Айза в беседе с Натальей Подольской. — А как я могу повлиять? Сэм начал называть Диму папой, когда я была в Москве, а они на Бали. Я вернулась, а Сэм: «Папочка-папочка». Ему было пять лет».37-летняя телеведущая отмечает, что второй супруг действительно хороший отец. Мужчина одинаково любит как пасынка, так и родного сына Элвиса, которой Айза родила в 2017 году. «Дима прям папа для Сэма. Каким бы Дима не был тяжелым для меня, для детей он — идеальный папа. Часто ли Гуф видится с Сэмом? Редко, раз в полгода», — говорила она. Айза также призналась, что Гуф не выплачивает ребенку алименты, правда, она не видит в этом проблемы. «Я обратилась к нему два раза, он дал мне денег. Почему не хочу просить? У меня есть страх, что ребенок уйдет от меня… Наверное, мне даже нравится, что Гуф не помогает деньгами, потому что у него будет меньше на ребенка каких-то прав. У детей даже нет такого понимания — просить что-то у своих пап. В нашей семье зарабатывает мама», — заявила звезда в шоу «Ваша Наташа».