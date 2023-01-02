. Иван Ургант сказал, что он думает о своих поклонниках

Ведущий и актер Иван Ургант впервые высказался. Шоумен в своем стиле поздравил поклонников и подписчиков личного микроблога с Новым 2023 годом. Иван Ургант вышел на связь в своем микроблоге, поделившись первым фото с апреля. Шоумен опубликовал в соцсети свой снимок, до этого телеведущий делился в основном фотографиями своих детей. Но по случаю Нового года сделал исключение. «Ребята, чуть не забыл. Мы с вами в этом году видимся нечасто. Но это не отменяет главного - я вас очень люблю. Не всех, конечно… Хотя нет, всех. С Новым Годом», - шутит Ургант.Ему тут же ответила Алла Михеева. «А мы Вас», - написала она в комментариях под свежим постом шоумена. В кадре Иван Ургант предстал в простой белой футболке. Поклонники обратили внимание на то, что телеведущий похудел и не стал сбривать поседевшую щетинку. При этом выглядит шоумен как всегда отлично. И судя по шуткам, на позитиве.