. Известный художник предложил Бузовой поискать мужика в деревне: "Обретет женское счастье"

36-летняя Ольга Бузова на Новый год загадала себе найти достойного жениха. Многие верят, что у нее получится. Например, актриса Эвелина Бледанс недавно назвала ее самой завидной невестой России, но такое мнение разделяют не все.

Издание "Московский комсомолец" пообщалось с художником Никасом Сафроновым, который считает, что у Ольги есть серьезные недостатки.

Почему она завидная? Потому что богатая? Мы этого не знаем. Так говорят. Состоятельных женщин много. Причем, не замеченных в скандалах, в отличие от Ольги. Я не считаю, что она самая завидная. Хотя каждому свое. Одному — Бузова, другому — Арбузова.

Никас считает, жена не должна быть такой тусовщицей, как Ольга. По его наблюдениям, подобные браки быстрее распадаются, поэтому надежнее будет искать человека из простой семьи. "Многие звезды, которые выбирали себе ярких скандальных певиц, моделей или так называемых светских львиц, недолго жили с ними", — пояснил художник.



По словам Сафронова, Бузовой лучше будет найти не очень известного человека, зато семейного и уважающего личное пространство подруги. "Я бы на ее месте поехал в деревню и выбрал себе простого работящего непьющего мужика. С таким она, вероятно, и обретет нормальное женское счастье", — поделился Никас.

Бузова вспомнила свои неудачи на личном фронте

Загадав обрести любовь, телезвезда также вспомнила свои прошлые отношения, которые вряд ли хочет повторить. В соцсетях она рассказала, почему рассталась с двумя из своих бывших. Денис Лебедев из шоу "Замуж за Бузову", по словам Ольги, оказался меркантильным.

Я влюбилась, но он оказался реальным мерзавцем, который просто хотел получить от меня денег! Хотел разводить… но спасибо СМИ, которые вывели его на чистую воду, — рассказала звезда.

Удостоился упоминания также блогер Давид Манукян. Ольга испытывала к нему сильные чувства и очень переживала из-за расставания. "Я по-настоящему полюбила. Так верила в нас, что готова была на все, чтобы получилось. Но мой мужчина, как выяснилось, преследовал другие цели", — вспоминает артистка.