. Как, по мнению нейросети, выглядят персонажи из "Гарри Поттера" на утро 1 января (7 фото)

Знаете кто всегда полон сил и готов работать даже в новогодние праздники? Правильно, конечно же, нейросети. Народ продолжает измываться над Гарри Поттером и забрасывать его в новые ситуации и образы. На этот раз тема актуальная - похмелье. И судя по всему магического лекарства от этого состояния не существует даже в Хогвартсе. Приходится спасаться по старинке - сливочным пивом.