. Как проходить The Elder Scrolls Online хронологически правильно — показали на инфографике
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Технологии » Как проходить The Elder Scrolls Online хронологически правильно — показали на инфографике

Как проходить The Elder Scrolls Online хронологически правильно — показали на инфографике

Как проходить The Elder Scrolls Online хронологически правильно — показали на инфографике


Уже скоро The Elder Scrolls Online отпразднует 10-летний юбилей с момента релиза. Разработчики активно развивают проект, каждый год выпуская несколько крупных дополнений — как платных, так и бесплатных. На 2023 год студия Zenimax Online обещает тоже немало интересного, и совсем скоро разработчики намерены полноценно представить планы.

Игра The Elder Scrolls Online сейчас имеет довольно высокий порог входа для новичков, особенно при покупке проекта сразу с дополнениями. На Reddit поклонники игры, чтобы облегчить вхождение в проект новичкам, опубликовали подробную информацию по The Elder Scrolls Online. В ней показывается, как хронологически правильно выполнять прохождение игры.


Напомним, что базовая версия The Elder Scrolls Online доступна подписчикам Game Pass.

# Технологии
По материалам: newxboxone

Последние новости

В Южной Корее выступили против «показушных» саммитов с КНДР
В Южной Корее выступили против «показушных» саммитов с КНДР
Сыгравший супергероя киновселенной Marvel актер попал в ДТП
Сыгравший супергероя киновселенной Marvel актер попал в ДТП
В России объяснили цель введения Вашингтоном потолка цен на нефть
В России объяснили цель введения Вашингтоном потолка цен на нефть
Как проходить The Elder Scrolls Online хронологически правильно — показали на инфографике
Как проходить The Elder Scrolls Online хронологически правильно —
В Совфеде разработали законопроект об альтернативных видах газа для регионов
В Совфеде разработали законопроект об альтернативных видах газа для
Премьеру Британии указали на проблемы внутри страны после слов о поддержке Киева
Премьеру Британии указали на проблемы внутри страны после слов о
В Британии заявили о риске появления усталости западных покровителей от Украины
В Британии заявили о риске появления усталости западных покровителей
Благоприятные даты для свадьбы в 2023 году по лунному календарю
Благоприятные даты для свадьбы в 2023 году по лунному календарю
Глава музея ПВО Юрий Кнутов раскрыл новую тактику ВС России в спецоперации на Украине
Глава музея ПВО Юрий Кнутов раскрыл новую тактику ВС России в
Синоптики прогнозируют отсутствие осадков и до -20 в Иркутске 2 января
Синоптики прогнозируют отсутствие осадков и до -20 в Иркутске 2 января
В Усольском районе водитель Toyota Mark-2 насмерть сбил пешехода
В Усольском районе водитель Toyota Mark-2 насмерть сбил пешехода
Минфин Германии назвал высокие цены на газ «новой обыденностью»
Минфин Германии назвал высокие цены на газ «новой обыденностью»

Топ на сегодня

Когда лунный календарь окрашивания волос рекомендует записаться в салон красоты в январе 2023 года
Когда лунный календарь окрашивания волос рекомендует записаться в
В России призвали продолжить «регуляторную гильотину»
В России призвали продолжить «регуляторную гильотину»
Кабмин РФ: Доходы мобилизованных не будут учитываться при назначении единого пособия на детей
Кабмин РФ: Доходы мобилизованных не будут учитываться при назначении
Ксения Собчак возмущена, что за ней следят
Ксения Собчак возмущена, что за ней следят
Умерла американская певица Анита Поинтер
Умерла американская певица Анита Поинтер

Еще по теме

Bethesda анонсировала The Elder Scrolls Online: High Isle
Новая глава The Elder Scrolls Online: High Isle теперь доступна на Xbox
Анонсировали Firesong — новое дополнение для The Elder Scrolls Online
Для The Elder Scrolls Online раздают бесплатно дополнение Morrowind