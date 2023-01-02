. Как проходить The Elder Scrolls Online хронологически правильно — показали на инфографике





Уже скоро The Elder Scrolls Online отпразднует 10-летний юбилей с момента релиза. Разработчики активно развивают проект, каждый год выпуская несколько крупных дополнений — как платных, так и бесплатных. На 2023 год студия Zenimax Online обещает тоже немало интересного, и совсем скоро разработчики намерены полноценно представить планы.

Игра The Elder Scrolls Online сейчас имеет довольно высокий порог входа для новичков, особенно при покупке проекта сразу с дополнениями. На Reddit поклонники игры, чтобы облегчить вхождение в проект новичкам, опубликовали подробную информацию по The Elder Scrolls Online. В ней показывается, как хронологически правильно выполнять прохождение игры.





Напомним, что базовая версия The Elder Scrolls Online доступна подписчикам Game Pass.