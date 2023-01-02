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Какие самые судьбоносные астрологические события ожидают россиян в 2023 году и как к ним подготовиться

Какие самые судьбоносные астрологические события ожидают россиян в 2023 году и как к ним подготовиться

Астрологический 2023 год обещает быть неоднозначным и интересным одновременно. Новый год принесет многим ощущение долгожданной уверенности в завтрашнем дне. Сатурн окажется в созвездии Рыб, а Плутон будет в созвездии Водолея. Эти невероятные транзиты помогут добиться желаемых результатов. Важно запастись терпением и вниманием.

Самые судьбоносные астрологические события 2023 года: как к ним подготовиться

Марс в созвездии Близнецов 12.01.2023

Транзит в созвездии Близнецов внес свои коррективы в индустрию связи. В этот период такие изменчивые знаки, как Дева, Близнецы, Рыбы и Стрельцы делают все возможное, чтобы изменить в себе то, что им не нравится. Во время такого транзита важно научиться сначала думать, а потом говорить.


Нахождение Марса в созвездии Близнецов положительным образом скажется на развитии бизнеса. Однако следует быть внимательными, чтобы не разозлить Вселенную.

Сатурн в созвездии Рыбы 07.03.2023

Сатурн покажет многим, что значит испытывать сострадание. Люди фокусируют свое внимание не на политике и экономике, а на контакте со своей эмоциональной стороной. Влияние планеты положительным образом скажется на гуманности и защите тех, у кого нет голоса. Люди будут учиться состраданию и его проявлению.

Плутон в созвездии Водолея 23.03.2023

Плутон, который окажется в созвездии Водолея, считается одним из самых ожидаемых транзитов года. Он несет в себе кардинальные перемены, которые затронут всех. Не исключены революционные изменения, которые перевернут ситуацию в сторону справедливости. Сложности могут ожидать Водолеев, однако они найдут силы справиться со всем.

Юпитер в созвездии Тельца 16.05.2023


Положение планеты в созвездии Тельца поможет понять примерные ожидания от 2023 года. Люди узнают о своих ценностях и поймут, с чем они смогут мириться, а с чем нет. Положительные сдвиги ожидаются в пищевой промышленности. Также у многих улучшится финансовое положение.

Ретроградная Венера в созвездии Льва 23.07.2023

Данный транзит ретроградной Венеры коснется таких представителей зодиакального созвездия, как Стрельцы, Львы и Овен. Водолеи и Скорпионы научатся смотреть на любовь под другим углом. Им придется смириться с тем, что отношения остались в прошлом, и научиться смотреть вперед.

От этого транзита люди должны будут усвоить один мощный урок. Необходимо найти человека, который будет близок вам по энергетике и уважительно относиться к его истинному росту.

Лунные узлы в созвездии Овна и Весов 17.07.2023

Овен и Весы закрепят кардинальные изменения. Этот транзит позволит быть смелее и увереннее. Некоторых ожидает большой рост и саморазвитие. Важно соблюдать баланс и не тратить свою силу понапрасну.

# Общество
По материалам: rsute

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