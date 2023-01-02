. Кому Кролик принесет деньги

Астролог рассказал, кому повезет в 2023 году. Людмила Митрохина поделилась финансовым гороскопом на январь, назвав знак зодиака, которому Водяной Кролик принесет не только стабильный заработок, но и прибыль, на которой они не рассчитывали. Смелым и предприимчивым покоряться любые вершины. Стрельцам не следует пренебрегать помощью окружающих. Новые знакомства позволят добиться желаемого в финансовой сфере. Карьера весь 2023 год будет идти только в гору - как следствие, Стрельцы будут чувствовать усталость. Им стоит планировать ключевые сделки и открытие проектов на период с января по май, тогда они получат двойную прибыль. «Стрельцы должны действовать быстро и смело, промедление в вашем случае очень дорого стоит», - добавила астролог «7days».