. Ксения Бородина высказалась о романах своих бывших

Ведущая Ксения Бородина считает, что мужчины не могут найти женщину лучше нее. Телеведущая громко рассталась с мужем Курбаном Омаровым. Однако страсти между экс-супругами не улеглись по сей день, и они продолжают выяснять отношения. 39-летняя телеведущая периодически ведет перепалку в блоге с бывшим мужем. Они обмениваются не только скандальными высказываниями в адрес друг друга, но и злостно троллят.Так, Бородина выложила картинку с надписью: «Мои бывшие после разрыва со мной никогда не начинали отношения с кем-нибудь красивым, умным или амбициозным. После меня хотят чего-нибудь попроще». Телеведущая иронично прокомментировала надпись: «Sorry». Напомним, что после развода 42-летний Курбан Омаров часто выкладывал фотографии с девушками. А сейчас остановил свой выбор на эффектной блондинке Валерии. Бизнесмен не скупится на роскошные подарки для избранницы. Летом он вручил 20-летней пассии украшения за 9 миллионов. Мужчина также успел познакомить ее с родными, в том числе с сыном от первого брака.